Ronaldinho se divierte y es ovacionado en partido de leyendas ante México

El astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira en uno de los partidos con las leyendas de Brasil.

La magia sigue intacta. El astro brasileño Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho, fue la figura más aplaudida en el partidos de leyendas de México vs. Brasil, jugado el domingo 19 de abril del 2026, en el Estadio Azteca.

El astro brasileño publicó y reposteó algunos de los momentos que vivió en México. Lo hizo a través de historias en su cuenta de Instagram. Uno de los videos capta el pase de 'Dinho' a Adriano, mundialista en Alemania 2006, y el festejo de gol, junto a Kaká, autor del segundo tanto.

Ronaldinho festeja el gol de Adriano a México.

Otro de los momentos y el que más se ha viralizado en redes sociales es el autopase de Ronaldinho cerca del área rival. Dejando sin reacción al defensa mexicano.

El autopase de Ronaldinho para evadir al defensa mexicano

"Dinho", con su cabello canoso amarrado atrás tuvo destellos del talento con el que maravilló al mundo hasta el minuto 52, en el que abandonó la cancha después de hacer reverencias a los aficionados, a la manera de los japoneses.

Ronaldinho salió de la cancha a los 52 minutos.

"Amo a México, más desde que viví en Querétaro, una etapa muy linda de mi vida; que llevó en mi corazón", dijo Ronaldinho.

Goles y resumen del partido

Peralta, dos veces, y Luis Hernández, una, anotaron por el México de Cuauhtémoc Blanco, en tanto que Adriano y Kaká descontaron por los brasileños encabezados por Ronaldinho.

Algunos obesos, otros con vista cansada, unos pocos con abdomen plano, los genios del fútbol de finales del siglo XX y principios del XXI recordaron los años mozos en un encuentro de dos tiempos de 40 minutos con varias pausas de hidratación.

México empató en el 18 con un gol de Luis Hernández; recibió un pase de Jared Borgetti y anotó de zurda.

Kaká, campeón mundial en 2002, apareció rejuvenecido a los 43 años. Veloz, con buen peso, en el minuto 34 anotó de zurda a la salida del guardameta Oswaldo Sánchez.

Antes de terminar la primera mitad, en el minuto 41, Peralta empató con un gol de cabeza que tuvo de 'deja vu', porque hizo recordar a los hinchas cuando el delantero fue héroe del título olímpico de México en el 2012, con dos goles.

Heurelho Gomes, sustituto de Julio César en la portería, salvó a Brasil en el 60, al despejar un remate de Francisco Palencia, pero tres minutos después salió del área, lo cual aprovechó Peralta para decidir la victoria al puntear por encima del guardameta, el 3-2.

El encuentro tuvo mucho de convivencia, de bromas, de acciones que serían extrañas en un juego oficial como la del portero Julio César, que en el minuto 40 recibió una entrada de Miguel Layún que le dejó un morado en el antebrazo y corrió a abrazarlo como si agradeciera la huella en su cuerpo de la experiencia más humana que deportiva vivida este domingo. EFE