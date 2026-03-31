Ronaldinho incursiona en la música con sello discográfico inspirado en la Copa del Mundo

El balón ya no es el único escenario de Ronaldinho. El astro brasileño, célebre por su magia dentro del campo, ahora apuesta por conquistar otro terreno donde también sabe moverse con soltura: la música. Se trata de un sello discográfico, Tu Música, que nace en Miami con una premisa clara: descubrir talentos, unir culturas y amplificar sonidos que trasciendan fronteras.

Lejos de tratarse de una aventura pasajera, la iniciativa tiene ambición global. Tal como adelantó Billboard, el sello apunta a convertirse en una plataforma sólida de producción y distribución, con especial mirada en América Latina, una región que hoy marca el pulso de la industria musical a nivel mundial.

Ronaldinho no oculta la raíz emocional de este paso. "La música siempre ha sido una gran parte de mi vida. Ha estado conmigo durante los momentos más importantes, dentro y fuera del campo. Ahora quiero llevar esa energía a todas partes, conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar", aseguró el astro brasileño en un comunicado.

El punto de partida del sello musical, será un álbum inspirado en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La idea es reunir voces de distintos países y géneros, en una mezcla que refleje la diversidad y la energía que también caracterizan al fútbol.

Desde el 6 de abril músicos y compositores podrán enviar sus propuestas con la ilusión de formar parte de este primer gran lanzamiento. Detrás del proyecto aparece un equipo con experiencia en el negocio, como Roni Maltz Bin, CEO de Sua Música Group; Allan Jesus, CEO de ASJ; y Roberto de Assis, hermano y mánager de Ronaldinho.

Así, el campeón del mundo en 2002 y exfigura del FC Barcelona vuelve a reinventarse. Esta vez no hay regates ni tiros libres, pero sí una misma intención: generar espectáculo. Ronaldinho cambia los botines por el ritmo, sin perder la sonrisa que lo convirtió en un ícono global.