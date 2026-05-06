La escandalosa frase de Gerard Piqué por la que fue sancionado en España

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra, de la Segunda División española, y también responsable del cuerpo técnico del club, ha sido sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos de suspensión por incidentes posteriores al partido de liga entre su equipo y el Albacete del pasado viernes.

La sanción a Piqué, campeón del mundo y de Europa con la selección española y poseedor de numerosos títulos con el Barcelona, fue anunciada este miércoles 6 de mayo del 2026 por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de analizar el anexo del acta del partido escrito por el árbitro Alonso de Ena Wolf.

Inhabilitación para la directiva y el cuerpo técnico del Andorra

La misma sanción que la impuesta a Piqué, por violencia leve a los árbitros, ha recaído también en Jaume Nogués, director general y deportivo del Andorra, mientras que el presidente, Ferran Vilaseca, ha sido inhabilitado cuatro meses y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, ha sido castigado con tres partidos de suspensión.

Además, se ha anunciado la clausura de las zonas de palco y VIP del estadio del Andorra, donde suelen ubicarse Gerard Piqué y Jaume Nogués para dar indicaciones al banquillo durante los partidos.

También han sido sancionados cuatro miembros del cuerpo técnico del equipo.

El entrenador, Carles Manso, ha sido suspendido por un partido tras recibir una tarjeta roja directa en el minuto 90. El fisioterapeuta Enrique Agudo y Jonathan Barreal, encargado del material, han sido suspendidos por un encuentro y por dos Daniel Ortiz, entrenador de porteros.

Los hechos ocurrieron en el partido de la pasada jornada de la Segunda División española que el Andorra perdió en casa contra el Albacete 0-1.

Las frases de Gerard Piqué contra los árbitros en España

El colegiado Alonso de Ena Wolf recogió en el acta que Gerard Piqué se dirigió a él tanto en el descanso como al final del encuentro y en un anexo escribió que el exfutbolista le dijo a él y sus asistentes: "Salid escoltados no os vayan a agredir" o "en otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

Asimismo, señala que Jaume Nogués les dijo: "Ojalá tengáis un accidente".

El Andorra, en un comunicado después de conocer el anexo del acta, negó esos hechos y aseguró que aportaría pruebas.

No es la primera vez que Gerard Piqué es sancionado esta temporada y su club ya acumula más de 40.000 euros esta temporada en multas.