Exfutbolista Gerard Piqué se convirtió en profesor de la Universidad de Harvard

El exfutbolista español Gerard Piqué fue profesor invitado en la prestigiosa Universidad de Harvard. La expareja de Shakira impartió clases en el Master of Business Administration (MBA), donde analizó con los alumnos el éxito de la Kings League.

Piqué fue invitado por la directora del curso Business of Entertainment, Media and Sports (Negocios de entretenimiento, medios y deportes), Anita Elberse, quien, junto al investigador español David Moreno, plantearon a sus estudiantes un caso de estudio sobre el lanzamiento de la Kings League y cómo puede revolucionar las audiencias del fútbol.

“¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes de Harvard Business School para conversar sobre la publicación de un nuevo caso de estudio sobre Kings League!“, expresó orgulloso Gerard Piqué en su cuenta de Instagram.