¿Qué hizo el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en su visita a los clubes de Guayaquil? 

El cuerpo técnico de la Selección de Ecuador en su visita a Emelec

El equipo de trabajo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador inició una agenda de trabajo territorial en Guayaquil, visitando los complejos de entrenamiento y sedes administrativas de los clubes de la urbe porteña.

La delegación de asistentes y preparadores del cuerpo técnico tricolor busca articular metodologías de preparación, evaluar instalaciones y establecer una comunicación fluida con directivos y entrenadores del medio local.

El itinerario arrancó en el complejo de Guayaquil City, donde los delegados de la FEF y el staff de La Tri mantuvieron reuniones de trabajo con el cuerpo técnico y dirigentes del cuadro citadino.

La jornada de intercambio se enfocó en revisar metodologías de entrenamiento de alto rendimiento y discutir el seguimiento a futbolistas con proyección dentro del torneo ecuatoriano.

El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo continúa su recorrido por los clubes del país. Esta vez, integrantes de su equipo visitaron al Club Sport Emelec, donde tuvieron la oportunidad de conocer de cerca su dinámica de trabajo y compartir un espacio de diálogo con representantes de la institución. Estas visitas forman parte de una agenda que busca mantener un contacto directo con los clubes, fortalecer la relación institucional y sumar esfuerzos en beneficio del fútbol ecuatoriano. ¡Gracias a Emelec por abrirnos sus puertas! 🤝🇪🇨 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) October 20, 2026

Posteriormente, los integrantes del cuerpo técnico tricolor asistieron a los predios de Barcelona Sporting Club en el Estadio Monumental.

Durante el encuentro, observaron el trabajo del plantel torero, dialogaron con el staff técnico del club y compartieron criterios sobre el estado físico y competitivo de los jugadores convocables dentro del ámbito local.

La gira por el Astillero continuó con una visita formal al Club Sport Emelec. En el complejo de los azules, el estratega Ezequiel Medrán y sus colaboradores recibieron a la delegación de la Selección, abriendo un espacio de diálogo profesional sobre la carga de trabajo de los futbolistas y el monitoreo de sus rendimientos.

La planificación de trabajo abarca también visitas a instituciones emergentes de la provincia como el Atlético FC, reafirmando el compromiso del cuerpo técnico nacional de mantener una veeduría constante sobre las diferentes categorías del balompié ecuatoriano.

Estos acercamientos institucionales forman parte de una política de puertas abiertas impulsada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol para coordinar la preparación de los atletas.

Con estas actividades, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo consolida el monitoreo directo en cancha antes de la próxima ventana de partidos amistosos de La Tri programados para noviembre en Quito y Guayaquil.

La presencia constante en los entrenamientos de los clubes busca optimizar los procesos de selección y garantizar que los futbolistas llamados mantengan el ritmo de juego exigido por el cuerpo técnico nacional.