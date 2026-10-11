Marcelo Gallardo en la LigaPro: el plan del DT de Ecuador para potenciar La Tri con talento local

Marcelo Gallardo ha comenzado de manera oficial su recorrido presencial por las canchas de la LigaPro. Como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador, el estratega argentino ha decidido involucrarse de lleno en la dinámica del fútbol local para evaluar de primera mano a los futbolistas del campeonato nacional.

El puntapié inicial de este seguimiento en directo se dio en Sangolquí donde Gallardo y parte de su cuerpo técnico presenciaron el vibrante compromiso entre Independiente del Valle y Aucas.

Acompañado por sus colaboradores más cercanos y dirigentes de la FEF, el 'Muñeco' tomó nota del rendimiento individual de varias figuras del medio local, analizando perfiles que puedan acoplarse a su idea táctica de alta intensidad y presión.

La hoja de ruta del seleccionador nacional contempla una cobertura exhaustiva en la capital. Además del cotejo entre 'rayados' y 'orientales', la agenda de Gallardo abarca partidos de alto calibre como el clásico entre Liga de Quito y Barcelona SC en el Rodrigo Paz Delgado, y no se descarta que asista al duelo entre Universidad Católica y Macará.

El objetivo principal de estas visitas es ampliar la nómina de futbolistas convocables con miras a los próximos compromisos internacionales de La Tri.

Marcelo Gallardo y su cuerpo técnico estuvieron presentes en el encuentro entre Independiente del Valle y Aucas, como parte del seguimiento permanente al fútbol ecuatoriano. Cada partido es una oportunidad para observar, conocer y seguir construyendo. https://t.co/F7LJeI1WOy — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 10, 2026

Gallardo ha dejado en claro que las puertas de la Selección están abiertas para quienes destaquen en la LigaPro, abriendo un verdadero 'casting' para aquellos elementos que mantengan regularidad, disciplina y jerarquía en sus respectivas instituciones.

La visión del cuerpo técnico argentino no se limita únicamente a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Gallardo y su equipo de trabajo también han puesto su mirada en el desarrollo de la Serie B y los torneos juveniles, asistiendo a compromisos como el duelo entre Independiente Juniors y 9 de Octubre.

Esta estrategia integral apunta a identificar jóvenes promesas y asegurar un recambio generacional progresivo para el combinado patrio.

La presencia constante de Marcelo Gallardo en los escenarios deportivos genera una motivación extra en el fútbol profesional ecuatoriano.

Los jugadores de la LigaPro saben que sus actuaciones están bajo la lupa directa del cuerpo técnico de la Selección, lo que eleva el nivel de competitividad en la recta final del campeonato local y fortalece el vínculo entre la liga nacional y el equipo de todos.