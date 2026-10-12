Gustavo Álvarez y la remontada de Liga de Quito en la tabla de posiciones del campeonato

Cotejo entre Liga Deportiva Universitaria vs Barcelona Sporting Club, por la serie A del fútbol Ecuatoriano.

El impacto de Gustavo Álvarez en la dirección técnica de Liga de Quito ha sido inmediato y determinante en el desarrollo del torneo ecuatoriano.

Desde su llegada al banquillo albo a mediados de la temporada 2026, el estratega argentino asumió el reto de reestructurar la idea de juego y devolverle la competitividad a un plantel que buscaba recuperar el protagonismo en los primeros lugares del campeonato.

Cuando Álvarez tomó las riendas del equipo en el mes de julio, Liga de Quito se encontraba relegada a la séptima posición de la tabla de posiciones, mostrando altibajos en su funcionamiento colectivo.

Con un trabajo enfocado en la solidez defensiva, la intensidad en la presión alta y la efectividad de cara al gol, el nuevo cuerpo técnico logró enderezar el rumbo del equipo universitario en una etapa crítica de la LigaPro.

Que viva G\U/AYAQUIL ⚪️🔴 Les dejamos nuestros GOLAZOS de ayer🤩 https://t.co/PHl2cNsUzD — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 12, 2026

El crecimiento futbolístico del cuadro azucena se ha visto reflejado directamente en los resultados y en la tabla acumulada.

Tras obtener victorias clave frente a rivales directos de la competición, la "U" dio un salto cualitativo al escalar del séptimo al tercer lugar, sumando unidades decisivas en la recta final de la fase regular y consolidando su presencia en las casillas de privilegio.

Un punto de quiebre en este repunte fue el reciente triunfo en el clásico frente a Barcelona SC, un encuentro que sirvió para ratificar el buen momento del equipo bajo la conducción del estratega argentino.

Este resultado no solo fortaleció la confianza del plantel y de la hinchada, sino que también aseguró matemáticamente a Liga en la pelea por los cupos a torneos internacionales y el título nacional.

En declaraciones recientes, el propio Gustavo Álvarez destacó la evolución de sus dirigidos, resaltando que el verdadero valor del ascenso en la tabla radica en la solidez del proceso táctico.

Para el entrenador, pasar del séptimo al tercer puesto en pocos meses demuestra el compromiso del grupo y la capacidad de respuesta táctica ante la exigencia de un calendario apretado.

Con la fase decisiva en marcha, el objetivo de Gustavo Álvarez y Liga de Quito es mantener la regularidad y pelear hasta la última fecha por la cima del campeonato.

El conjunto albo ha demostrado que cuenta con los argumentos futbolísticos para ser candidato firme, respaldado por una propuesta ambiciosa que ha devuelto la ilusión a toda la fanaticada universitaria.