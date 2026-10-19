El cuerpo técnico de Marcelo Gallardo visitó Guayaquil City

Integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo realizaron una visita formal a las instalaciones de Guayaquil City. El encuentro formó parte de una agenda institucional orientada a consolidar puentes de cooperación y mantener una cercanía constante con los actores del fútbol en Ecuador.

Durante la jornada, la delegación fue recibida por Christian Zamora, presidente de Guayaquil City, junto al director técnico del equipo guayaquileño, Pool Gavilánez, y su grupo de trabajo. Ambas directivas y equipos técnicos recorrieron las instalaciones del club en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo.

La reunión se configuró como un fructífero espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre el desarrollo deportivo, metodologías de trabajo y la gestión del fútbol profesional. Este tipo de conversaciones busca enriquecer las visiones de ambas instituciones mediante la puesta en común de experiencias en el alto rendimiento.

¡La Tri en Ecuador! Confirmado amistosos internacionales en nuestro país. 🇪🇨 Más información: https://t.co/41kGTQ7DP0 https://t.co/OOj4vqr9p4 — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) October 16, 2026

Este acercamiento se enmarca en una estrategia continua de vinculación y relacionamiento permanente con los clubes que integran el balompié ecuatoriano. Desde la comitiva visitante destacaron la importancia de construir alianzas sólidas y mantener canales de comunicación abiertos con las instituciones locales.

Al finalizar el recorrido, la comitiva del estratega argentino expresó su agradecimiento a la directiva y al cuerpo técnico de Guayaquil City por la cálida recepción, reafirmando el compromiso conjunto de seguir colaborando en beneficio del crecimiento del fútbol en la región.

La Selección de Ecuador afrontará una nueva fecha de partidos amistosos internacionales con el objetivo de consolidar la idea de juego implantada por su cuerpo técnico y dar rodaje al plantel.

¡Seguimos fortaleciendo los vínculos con nuestro fútbol! ⚽🇪🇨 Integrantes del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo visitaron las instalaciones de Guayaquil City, donde mantuvieron un encuentro con su presidente, Christian Zamora, el director técnico Pool Gavilánez y su equipo de trabajo. Un espacio de diálogo e intercambio de ideas que forma parte del acercamiento permanente con los clubes del fútbol ecuatoriano. ¡Gracias por recibirnos! — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) October 19, 2026

La Selección de Ecuador disputará dos partidos amistosos en la fecha FIFA de noviembre frente a Costa Rica y Bolivia, encuentros que marcarán el retorno de la Tri a suelo ecuatoriano en las sedes de Quito y Guayaquil.

Esta doble jornada servirá para que el cuerpo técnico continúe evaluando el rendimiento del plantel en casa y consolide su propuesta táctica de cara a los próximos desafíos internacionales.