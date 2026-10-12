Marcelo Gallardo recibió la camiseta de Liga de Quito en su visita al Rodrigo Paz Delgado

Marcelo Gallardo, el DT de Ecuador, recibe la camiseta de Liga de Quito.

Marcelo Gallardo, director técnico de la Selección de Ecuador, continúa con su recorrido por los escenarios deportivos de la LigaPro con el objetivo de evaluar a los futbolistas del medio local.

En esta ocasión, el estratega argentino asistió al estadio Rodrigo Paz Delgado para presenciar de cerca el crucial encuentro entre Liga de Quito y Barcelona SC, captando la atención de la hinchada y los medios.

Durante su permanencia en el recinto universitario, la directiva de LDU, encabezada por su presidente Isaac Álvarez, ofreció un cálido recibimiento al entrenador de la Tri.

Así recibimos al profesor Marcelo Gallardo 💪 ¡Bienvenido al Ecuador! 🇪🇨 https://t.co/4X8uRGu0wp — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 12, 2026

Como parte del homenaje por su presencia, las autoridades del club le hicieron entrega de una camiseta personalizada de Liga de Quito, sellando un emotivo momento previo al inicio del compromiso.

El estratega lució complacido por el reconocimiento de la institución alba y saludó a los directivos presentes en el palco de honor.

La entrega de la indumentaria blanca no solo simboliza el respeto interinstitucional entre el club y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino también el respaldo hacia el proceso que encabeza la Selección Absoluta.

La presencia de Gallardo en Ponceano responde a su plan de seguimiento presencial del torneo nacional.

El profe Marcelo Gallardo, presente en nuestra victoria de ayer🤩 Bienvenido a su casa, profe 🇪🇨 https://t.co/KjlHcPHBSB — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 12, 2026

Junto a los miembros de su cuerpo técnico, el DT analiza minuciosamente el rendimiento, el nivel físico y la disciplina táctica de los jugadores que destacan en el campeonato ecuatoriano para definir las próximas convocatorias internacionales.

El duelo entre universitarios y toreros ofreció un marco de alta exigencia competitiva, ideal para medir el comportamiento de los futbolistas locales bajo escenarios de presión. Los datos recopilados durante esta jornada se sumarán al archivo del cuerpo técnico con miras a la fecha FIFA programada para noviembre.

Gallardo reafirma su compromiso de mantener una observación directa en las distintas canchas del país. El trabajo de campo en la LigaPro continuará siendo un pilar fundamental en la estructuración de la nómina tricolor para los siguientes desafíos en las Eliminatorias Sudamericanas.