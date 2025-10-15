Ecuador vs Estados Unidos, por el Mundial femenino Sub 17, en la cancha de Teleamazonas

El equipo ecuatoriano afronta su segundo Mundial consecutivo de la categoría. El equipo de Víctor Idrovo se estrena ante Estados Unidos, el sábado 18 de octubre

El Mundial femenino Sub 17 se mirará en la cancha de Teleamazonas. El sábado 18 de octubre del 2025, la Selección de Ecuador debuta en el torneo ante Estados Unidos. Usted puede mirar este partido, por este señal, desde las 14:00.

Ecuador juega su segundo Mundial Sub 17 consecutivo. Su estreno en el torneo de la categoría se produjo en Trinidad y Tobago 2024. El equipo, dirigido por Víctor Idrovo, está en la ciudad de Rabat desde el martes 14. Las futbolistas y el cuerpo técnico están mentalizados en lograr una campaña histórica.

La Selección está en el grupo C del torneo, con Estados Unidos, Noruega y China. Idrovo, en declaraciones divulgadas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se mostró confiado de las posibilidades competitivas de su equipo.

"El trabajo hecho nos da confianza. Hemos construido una identidad y queremos demostrar nuestro juego desde el primer partido del Mundial" Víctor Idrovo/ Director Técnico de la Selección Sub 17

Ecuador permanece concentrado en el Lyceé d' Excellence de Rabat. Ese será el cuartel tricolor durante toda la competencia. En el equipo hay talentos interesantes como la golera Danny Pilamunga y Ammy Flores.

La Selección Sub 17 volverá a jugar el martes 21 de octubre. El equipo se medirá con Noruega, a las 14:00. Terminará su participación, en la primera fase del certamen, enfrentándose a China, el viernes 24, a las 08:00.