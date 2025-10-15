¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador partidos amistosos para el Mundial 2026?

Ecuador empató con México en Guadalajara, en un partido en el que dejó dudas.

¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador? La Selección continúa con su preparación para el Mundial 2026, que se realizará en Norteamérica. En la fecha FIFA de octubre, el equipo empató ante dos de los anfitriones de la Copa: Estados Unidos y México.

Ecuador igualó con Estados Unidos, el viernes 10 de octubre. Fue un 1-1 en Austin, mientras que el martes 14, la Selección empató por el mismo marcador ante México, en el estadio Akron de Guadalajara.

La Tricolor cerrará su año de competencias en noviembre. El jueves 13 visitará a Canadá, otro de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. El partido será en Toronto, a las 19:30. En tanto, el martes 18, jugará con Nueva Zelanda, el representante mundialista de Oceanía, a las 20:30.

El partido ante Nueva Zelanda se jugará en Nueva Jersey. Los dos compromisos de noviembre serán los últimos que dispute Ecuador durante el año. Luego, según la planificación del cuerpo técnico se disputarán entre cuatro a seis juegos más durante el 2026.

De acuerdo con el técnico Sebastián Beccacece, Ecuador compitió en los dos amistosos en Norteamérica. Pese a la versión del DT, aún hay dudas sobre el funcionamiento del equipo nacional, de cara al Mundial 2026.