Estos son los convocados de La Tri para los amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda

La Selección Ecuatoriana está clasificada al Mundial de Fútbol 2026

La Selección Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer, a las 11:00 de este sábado 8 de noviembre de 2025, la lista oficial de jugadores convocados por el director técnico Sebastián Beccacece para los partidos amistosos que disputará la Tri ante Canadá y Nueva Zelanda.

A continuación la lista de convocados:

Estos cotejos forman parte de la preparación del equipo tricolor de cara al Mundial de 2026, y servirán para probar variantes y afianzar el estilo de juego del estratega argentino.

El jueves 13 de noviembre, Ecuador visitará a Canadá, otro de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. El partido será en Toronto, a las 19:30.

Mientras que el martes 18 de noviembre, la Tri jugará con Nueva Zelanda, el representante mundialista de Oceanía, a las 20:30.El partido ante Nueva Zelanda se jugará en Nueva Jersey.

Los dos compromisos de noviembre serán los últimos que dispute Ecuador durante el año. Luego, según la planificación del cuerpo técnico se disputarán entre cuatro a seis juegos más durante el 2026.