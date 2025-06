Ulises de la Cruz analiza el juego de la Selección de Ecuador como invitado en esTAmañana

El exseleccionado Ulises de la Cruz fue uno de los invitados al programa de esTAmañana de Teleamazonas. El tricolor habló de todo un poco. Analizó el momento de Ecuador en las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial del 2026.

El lateral derecho mundialista con Ecuador habló del juego del equipo dirigido por Sebastián Beccacece: "En la Selección pasada, en mi época, era una selección que jugaba más en equipo. Hoy Ecuador tiene más individualidades. Le falta un 'Tin' Delgado como referente", comenzó diciendo el nacido en Piquiucho.

Y luego agregó: "Ecuador tiene una defensa muy fuerte, muy consolidada. Con un Caicedo sólido", reflexionó. Se refirió un poco a lo que fue su carrera exitosa como futbolista y a sus inicios a sus 16 años.

"El fútbol me enseñó lo que es el liderazgo. Cuando fui seleccionado teníamos un grupo que unía Costa y Sierra. No importa de dónde venía, de Barcelona, Emelec...era un gran familia la Selección", ponderó el lateral derecho que también jugó en Europa.

Se emocionó hablando de lo que fue la Selección que clasificó al primer Mundial en el 2002. "Me gustó que era un grupo con jugadores de distintas comunidades. Eso me permitió liderar proyectos y entender que hay niños que tienen sueños. No solo en el fútbol sino en la vida".

Ulises contó que está dedicado a temas personales después de dejar el fútbol. También contó que aún se reúne con algunos exseleccionados para conversar y recordar anécdotas. Contó que disfruta del campo y que está dedicado al campo empresarial.

De la Cruz con minutos en el Mundial de Corea y Japón 2022 y en Alemania 2006 reveló que sigue en actividad física permanente. Mandó un mensaje al grupo de la Selección: "falta por mejorar, pero es un Ecuador que llega cómodo. Ellos tienen la confianza. Al ritmo físico que tiene la Selección, Ecuador es más que Perú", dijo el 'Rey' Ulises.

Ulises en la faceta de bailar y cocinar

En su época de futbolista, Ulises siempre fue uno de los más serios y reflexivos. Pero en el programa de esTAmañana el lateral sacó sus pasos prohibidos durante un baile junto al staff del programa. En un momento muy divertido, el jugador matizó el momento alegre.

También para amenizar la mañana, Ulises se dio tiempo para cocinar y mostrar sus habilidades. Como si fuera un partido en el estadio Atahualpa, De la Cruz se mostró emocionado de hablar de fútbol, recordar sus momentos de gloria, bailar y terminar cocinando una especialidad en el Magazine.