Así será la agenda de partidos de los futbolistas ecuatorianos que actúan en el exterior

Arsenal recibirá a Wigan en el Emirates Stadium este domingo 15 de febrero, en el juego por la cuarta ronda de la FA Cup. Los Gunners son los favoritos en la serie porque es uno de los equipos que compite en la Premier League. El juego será a las 11:30 de Ecuador.

Para las aspiraciones de Mikel Arteta, es una obligación clasificar para pelear otro título, además de la Premier League y la Champions League. En cambio, el equipo de tercera división no tiene nada que perder y buscará dar el batacazo ante el puntero de la Premier.

Arsenal tiene elementos importantes como William Saliba, Jurrien Timber, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori y al ecuatoriano Piero Hincapié.

Además, en el mediocampo destacan figuras de la calidad de Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Mikel Merino, Gabriel Martinelli y sus delanteros Bukayo Saka, Leandro Trossard y Víctor Gyökeres.

San Tickle es su portero estelar, también se encuentran jugadores importantes como Matt Smith y Jensen Weir en la mitad de la cancha. Cerrando la ofensiva con Joe Taylor y Christian Saydee.

El Arsenal tuvo actividad en la semana y sufrió un amargo empate ante Brentford en la Premier League. Para llegar a esta instancia de FA Cup, el equipo de Mikel Arteta venció 4-1 a Portsmouth.

Wigan eliminó con lo justo a Preston para avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup; sin embargo, el pasado martes sufrió una derrota contra Reading en la Football League One.

La última vez que se enfrentaron fue el pasado 12 de enero de 2014 en el partido correspondiente a la semifinal de la FA Cup, donde Arsenal empató 1-1 ante Wigan, pero que posteriormente terminó ganando por la vía del penal.

