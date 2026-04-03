Sixto Vizuete dirigirá a The Strongest de Bolivia

El entrenador ecuatoriano Sixto Vizuete dejará el Olmedo de Riobamba y volverá al fútbol boliviano. A través de un comunicado, el equipo riobambeño confirmó la salida del estratega nacido en Guaytacama este viernes 3 de abril del 2026. El técnico asumió el equipo en febrero para dirigir en la Segunda Categoría.

En las redes sociales del club se hizo el anuncio oficial. "Esta decisión se da tras haber recibido una importante propuesta profesional del Club The Strongest de la ciudad de La Paz, Bolivia. Como institución respetuosa del crecimiento de nuestros profesionales, hemos brindado las facilidades necesarias para que el profesor asuma este nuevo reto en el fútbol internacional", confirmó el equipo.

El comunicado de Olmedo Tomado de redes sociales

Vizuete, quien pasó la Selección ecuatoriana de Fútbol como estratega, volverá al fútbol boliviano con la ilusión de lograr cosas importantes. Durante el mes y medio en Riombamba comenzó a trabajar en la contratación de jugadores y en ciclos de observación de jóvenes.

"Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Profesor Vizuete por su entrega, profesionalismo y por los valores transmitidos a nuestro plantel durante su permanencia en el club. Su legado de trabajo y disciplina queda marcado en la estructura de nuestro equipo", se pudo leer en el documento.

Finalmente concluye el texto: "Desde la directiva, el cuerpo administrativo y la plantilla de jugadores, le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo desafío al frente del "Tigre" boliviano".