El lateral ecuatoriano Ángelo Preciado jugará en el Atlético Mineiro de Brasil el 2026

El futbolista ecuatoriano Ángelo Preciado será nuevo refuerzo de Atlético Mineiro, de Brasil, para la temporada 2026. El extremo tricolor ya arregló su desvinculación del Sparta Praga para cerrar el acuerdo con el club brasileño.

“Preciado se va de Sparta Praga y ficha por el Atlético Mineiro. Todo cerrado. Acuerdo entre clubes, el jugador viaja mañana a Brasil para completar todo”, publicó Matteo Moratto, periodista italiano que maneja fichajes de jugadores.

Mineiro ha acordado el acuerdo del lateral derecho por un valor aproximado de 4 millones de euros (24,9 millones de reales). El contrato tendrá una duración de cuatro años, según fuentes cercanas al club y al jugador.

Según información obtenida por el periodista César Luis Merlo, el acuerdo entre los clubes ya está cerrado y se espera que el Preciado arribe a Brasil este fin de semana para iniciar el proceso de exámenes médicos y la firma del contrato.

El futbolista, de 27 años, es uno de los convocados habitualmente a la selección ecuatoriana. Ahora, el defensa dejará el fútbol europeo para unirse al equipo dirigido por Jorge Sampaoli y donde espera tener continuidad.

El equipo brasileño contará con tres jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol: Alan Franco, Alan Minda y Ángelo Preciado. Los tres fueron formados en Independiente del Valle y ahora buscan espacio en el fútbol brasileño.