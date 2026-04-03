Liga de Quito perdió 2-0 ante Barcelona en la apertura de la fecha 7 del Campeonato LigaPro

Campeonato nacional de fútbol. Liga de Quito, LDU-Q enfrenta a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado.Foto : API/ Patricio Terán

¡Triunfazo amarillo en Viernes Santo! Liga de Quito perdió ante Barcelona 2-0 en la apertura de la Fecha 7 del Campeonato Ecuatoriano LigaPro este viernes 3 de abril del 2026. Un gol de Jhonny Quiñónez, a los 4 minutos del primer tiempo, y otro de Daniel Villalba, le permitió al conjunto amarillo llevarse una victoria del estadio Rodrigo Paz Delgado en un feriado amargo para los albos.

El equipo guayaquileño, dirigido por el venezolano César Farías, mostró orden y efectividad en un partido intenso, emocionante y muy táctico. Tuvo el acierto de abrir el marcador de entrada y eso fue determinante en el cotejo. Golpeó a la entrada y a la salida del partido.

Liga de Quito no pudo descifrar la apertura del arco torero y los hinchas blancos fueron entrando en desesperación con el correr del reloj. Barcelona ganó confianza con el tanto.

Las alineaciones de los locales

Liga de Quito recibe a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado este viernes 3 de abril del 2026 por la fecha 7 del Campeonato ecuatoriano de fútbol. LDU anunció la alineación titular y la principal novedad es la titularidad del golero Gonzalo Valle en el arco de los albos.

La alineación de Liga de Quito Tomado de Liga de Quito

El once titular de César Farías

Después de una semana de preparación en Quito, el entrenador venezolano César Farías no se guardó nada en su planteamiento y ubicó el equipo titular.