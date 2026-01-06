Atlético Mineiro tiene un acuerdo para fichar al mediocampista ecuatoriano Alan Minda

Alan Minda se muda al fútbol de Brasil. El volante ofensivo ecuatoriano está a punto de convertirse en nuevo jugador del Atlético Mineiro. El club galo anunció, la jornada del martes 6 de enero del 2025, que tiene un acuerdo con el futbolista ecuatoriano, sin embargo, el contrato aún no se firma.

Mineiro espera que el futbolista, formado en Independiente del Valle, supere las pruebas médicas antes de que el jugador, de 22 años, pueda ser oficializado como nuevo futbolista del equipo.

"La firma definitiva, la duración del contrato y el anuncio oficial se producirán tras la finalización y aprobación de los exámenes médicos, en una fecha aún por determinar", anunció el Mineiro en un comunicado.

Minda es jugador de la Selección ecuatoriana. Desde el 2023 es jugador del Cercle Brugge y puede estar en la lista del Mundial de Selecciones, que se jugará este año y que usted podrá mirar por Teleamazonas.