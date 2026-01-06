Alejandro Tobar es el primer refuerzo de Liga de Quito para la temporada 2026

En la jornada del 6 de enero del 2026, Liga Deportiva Universitaria anuncia a sus refuerzos para la temporada. El primer nombre en ser divulgado fue el del mediocampista ofensivo Alejandro Tobar.

El futbolista ibarreño, de 25 años, lleva 11 años como profesional desde su estreno en Imbabura. En el cuadro gardenio jugó en dos etapas: hasta el 2022 y luego, en el 2024, cuando el equipo volvió a la Serie A.

También estuvo en Independiente del Valle, Atlético Huila, Aucas y Deportivo Cuenca. En este último equipo tuvo una actuación destacada en la temporada 2025, de la mano del entrenador Norberto Araujo.

"Es un orgullo vestir la camiseta del Rey de Copas. Vengo con la ilusión de ser campeón. Un solo equipo: Liga", dijo el futbolista en su primera declaración como nuevo jugador de los universitarios.