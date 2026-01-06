Polémica entre Viceministerio del Deporte y COE por cierre de Departamentos médicos

La polémica entre el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Viceministerio del Deporte se mantiene. En la jornada del 6 de enero del 2026, hubo versiones contrapuestas entre los dirigentes del deporte ecuatoriano.

Por una parte, el COE anunció el cierre de los Departamentos Médico y Técnico, en el que se atienden los deportistas del país.

El organismo, presidido por Jorge Delgado Panchana, asegura que la medida responde a la falta de presupuesto, pues el Viceministerio, no habría cumplido las asignaciones de noviembre y diciembre.

De acuerdo con un comunicado, el Comité Olímpico sostuvo que el Viceministerio, "no reconoce la labor del COE y a sus directivos". "Esta intencional asfixia económica ha sido puesta en conocimiento de los organismos deportivos internacionales y afecta los objetivos de nuestro país rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028".

La postura del Viceministerio del Deporte

El Viceministerio del Deporte informó que "es inexacto que se desconozca la labor del COE". En un comunicado, el organismo estatal dijo que aún no se puede registrar la directiva liderada por Jorge Delgado Panchana y Jefferson Pérez, "debido a la inobservancia normativa desarrollada en otros espacios".

El Viceministerio puso a disposición el Centro Médico Deportológico de Quito para la atención de los deportistas. Entre los servicios existentes consta Medicina General, Odontología, Deportología, Traumatología y Ortopedia, Fisioterapia.