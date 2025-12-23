Felipe Caicedo: Lo más probable es que me retire, lo de Mario me ha golpeado bastante

"Lo más probable es que me retire, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol", así el delantero de Barcelona, Felipe Caicedo, abre la posibilidad a su retiro del fútbol profesional.

En declaraciones a medios deportivos Caicedo sostuvo que “lo más probable es que me retire, no tengo pensado continuar” al asegurar que atraviesa un momento emocional bastante fuerte.

El delantero torero reflexionó sobre su paso por Barcelona y aseguró que él es “de momentos. Por ejemplo, cuando decidí venir a Barcelona fue más por impulso, con el corazón que con la cabeza. Si decidía con la cabeza, capaz no venía a Barcelona”, dijo.

Caicedo ha vestido las camisetas de equipos como el Manchester City de Inglaterra, el Sporting de Lisboa, el Inter de Milán y la Lazio de Italia, el Málaga F.C., Levante U.D. en España o el Lokomotiv de Rusia.

El guayaquileño de 36 años construyó una carrera profesional por casi 20 temporadas desde sus inicios en el FC Basilea en 2006.

Entre los palmarés internacionales, Caicedo ganó tres títulos en Suiza, cuatro en Italia (tres con Lazio y uno con el Inter).

En el ocaso de su carrera Caicedo aceptó uno de los retos más importantes y uno de sus sueños: ponerse en forma y jugar en el equipo del que es hincha confeso: Barcelona Sporting Club.

Felipe Caicedo es un referente en la selección nacional anotando goles importantes, como los siete logrados en las eliminatorias Rusia 2018.