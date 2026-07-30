Estos son los rivales de Kevin Rodríguez y John Mercado en la Champions League

Los ecuatorianos Kevin Rodríguez y John Mercado en un partido con sus equipos.

Los futbolistas ecuatorianos Kevin Rodríguez y John Mercado tienen trazada su hoja de ruta para lograr la fase principal de la UEFA Champions League 2026/27.

Tras el reciente sorteo de la tercera ronda previa, ambos jugadores conocieron a los rivales que deberán superar para acceder a los definitivos play-offs.

El reto nórdico de Kevin Rodríguez

El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez y su equipo, el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, se medirán ante el cuadro noruego Bodø/Glimt, en una eliminatoria de ida y vuelta.

Partido de ida: martes 4 de agosto de 2026, a las 13:00.

martes 4 de agosto de 2026, a las 13:00. Partido de vuelta: martes 11 de agosto de 2026, a las 11:00.

Rodríguez, quien está vinculado a la institución de Saint-Gilles desde 2023, buscará aprovechar los minutos en el frente de ataque para ayudar a su escuadra a superar a un rival nórdico que se ha caracterizado por su competitividad y estilo ofensivo en las últimas competiciones europeas.

Una prueba de fuego para John Mercado

Por su parte, el extremo tricolor John Mercado tendrá un desafío de altísima exigencia con la camiseta del Sparta Praga de la República Checa. El sorteo determinó que su equipo enfrente al histórico Olympique de Lyon de Francia.

Esta compleja serie comenzará disputándose en territorio checo y tendrá su gran definición en Francia, jugándose en las mismas fechas estipuladas por la UEFA para esta tercera ronda.

Partido de ida: Martes 4 de agosto de 2026, a las 13:00

Martes 4 de agosto de 2026, a las 13:00 Partido de vuelta: Martes 11 de agosto de 2026, a las 14:00

Mercado, quien se unió al equipo checo en 2025, aspira a sumar protagonismo e intentar dar el golpe en una de las llaves más atractivas del certamen.

Tanto el equipo de Bélgica como el de República Checa están obligados a salir victoriosos de estos cruces para mantenerse con vida en el torneo. Quienes logren avanzar, accederán a la ronda de play-offs, el último filtro eliminatorio antes de clasificar a la fase de liga de la UEFA Champions League.