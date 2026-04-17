¡Hasta 2033! Moisés Caicedo firma una renovación histórica con el Chelsea

"Quiero ser una leyenda del Chelsea", dijo el ecuatoriano Moisés Caicedo tras firmar su contrato con el club londinense hasta junio del 2033, anunció el equipo este viernes 17 de abril del 2026.

El ecuatoriano se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del equipo londinense tras su llegada en agosto de 2023.

Desde su incorporación procedente del Brighton & Hove Albion, el mediocampista ha tenido un crecimiento sostenido que lo posiciona entre los centrocampistas más destacados del fútbol internacional.

Logros de Moisés Caicedo en el Chelsea

Caicedo ha disputado 140 partidos con los “Blues”, en los que ha marcado ocho goles. Su rendimiento ha sido determinante en la consecución de títulos como la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Uno de sus tantos fue elegido como el Gol de la Temporada 2024, reflejando su impacto tanto en defensa como en ataque.

Reconocimientos y liderazgo

Durante la temporada 2024/25, el ecuatoriano fue pieza clave en los logros del equipo, lo que le valió ser reconocido como Jugador de la Temporada tanto por los aficionados como por sus propios compañeros.

Además, se ha consolidado como un líder dentro del plantel, destacando por su regularidad y desempeño en el mediocampo.

Tras la renovación, Caicedo expresó su compromiso con el club:

“Estoy muy contento de haber ampliado mi contrato con el Chelsea. Creo en este equipo y sé que vamos por el buen camino. Esto es solo el comienzo” Moisés Caicedo.

El futbolista también dejó clara su ambición: convertirse en una leyenda del club y seguir trabajando para alcanzar ese objetivo.