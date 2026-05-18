Piero Hincapié es tendencia por una jugada en la que se queda sin pantaloneta en la Premier

Piero Hincapié y una jugada de anécdota en la Premier League

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié protagonizó un momento insólito como incómodo este lunes 18 de mayo durante el vibrante partido de la Premier League entre el Arsenal y el ya descendido Burnley.

En medio de una intensa disputa de balón, el jugadro del Burnley pisó la pantaloneta del central sudamericano en la friccionada jugada. Por el pisotón la pantaloneta de Hincapié terminó completamente abajo.

Como era de esperarse, el curioso incidente encendió rápidamente las redes sociales, donde se volvió tendencia global en cuestión de minutos. Los usuarios no tardaron en inundar las plataformas con memes, elogios a la entrega del ecuatoriano y la forma cómo se levantó la pantaloneta.

Al final del día, la acción se transformó en una anécdota viral que demostró que, para Hincapié todas las jugadas friccionadas son claves y pelea por la pelota hasta el último.