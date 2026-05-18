Así está la tabla de posiciones del campeonato nacional LigaPro tras la fecha 14

En el estadio Christian Benitez, Guayaquil City se enfrenta a Orense por la fecha #14 de la LigaPro 2026

Orense confirmó su buen momento futbolístico al imponerse con autoridad 1-0 ante Guayaquil City en el estadio Christian Benítez, en el partido que cerró la décima cuarta fecha de la LigaPro este lunes 18 de mayo del 2026.

El conjunto de Machala, dirigido por Hernán Torres, supo plantarse con inteligencia en territorio porteño, replegando sus líneas con orden y apostando por la velocidad en las transiciones de contragolpe.

Con este planteamiento reactivo pero sumamente efectivo, los 'Bananeros' desarticularon las intenciones del elenco ciudadano y encadenaron su séptimo partido consecutivo sin conocer la derrota en el certamen nacional.

# Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Independiente del Valle 14 11 1 2 26 13 +13 34 2 Universidad Católica 14 6 5 3 24 12 +12 23 3 Barcelona SC 14 6 5 3 16 11 +5 23 4 Liga de Quito 14 7 2 5 15 12 +3 23 5 Deportivo Cuenca 14 7 2 5 16 16 0 23 6 Aucas 14 6 4 4 16 15 +1 22 7 Orense SC 13 5 4 4 19 17 +2 19 8 Macará 14 5 4 5 14 15 -1 19 9 Guayaquil City 13 5 3 5 10 12 -2 18 10 Mushuc Runa 14 4 4 6 17 19 -2 16 11 Leones del Norte 14 4 4 6 13 15 -2 16 12 Delfín SC 14 4 4 6 7 12 -5 16 13 Emelec 14 4 4 6 10 16 -6 16 14 Técnico Universitario 14 4 2 8 14 15 -1 14 15 Libertad FC 14 3 5 6 12 18 -6 14 16 Manta FC 14 2 3 9 4 15 -11 9

La diferencia definitiva en el marcador llegó en la primera mitad gracias a la genialidad de la experiencia. Corría el minuto 31 cuando el atacante Sergio Vásquez comandó una veloz arremetida y, con mucha lucidez, cedió el balón para Ángel Mena cerca de la medialuna.

El experimentado 'Ángel del Gol' controló el esférico y sacó un preciso remate colocado a la frontal del área que dejó sin opciones al guardameta Gilmar Napa. Aunque Guayaquil City buscó sacudirse del golpe e intentó dominar la posesión con la conducción de Damián Díaz, careció de peso en el área y sufrió la anulación de un tanto por fuera de juego tras una prolongada revisión del VAR.

En el complemento, el estratega Pool Gavilánez volcó a sus dirigidos al ataque de forma insistente, pero se topó con una muralla defensiva inquebrantable.

Día Hora Local vs Visitante Estadio Viernes 22 de mayo 19:00 Independiente del Valle - Libertad FC Estadio Banco Guayaquil Sábado 23 de mayo 14:00 Mushuc Runa - Guayaquil City Estadio Mushuc Runa COAC 16:30 Orense SC - Universidad Católica Estadio 9 de Mayo 19:00 Deportivo Cuenca - Liga de Quito Estadio Alejandro Serrano Aguilar Domingo 24 de mayo 13:00 Técnico Universitario - Leones del Norte Estadio Bellavista 15:30 Club Sport Emelec - Macará Estadio George Capwell 18:10 Delfín SC - Barcelona SC Estadio Jocay Lunes 25 de mayo 19:00 Aucas - Manta FC Estadio Gonzalo Pozo Ripalda

La zaga machaleña neutralizó con solvencia todos los centros laterales del rival, mientras que el portero Rolando Silva se vistió de héroe en el tramo final con una espectacular doble atajada ante los remates de Jonathan Ordóñez y Anderson Naula.

Gracias a este sólido triunfo, Orense trepó a la sexta casilla de la tabla de posiciones con 22 unidades y sumó su tercera victoria en fila, mientras que Guayaquil City se estanca en la novena posición con 18 puntos.