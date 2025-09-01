'Me voy con el corazón lleno de gratitud': la despedida de Piero Hincapié del Bayer Leverkusen

Piero Hincapié se despidió de la hinchada del Bayer Leverkusen, equipo en el que militó desde el 2021 hasta finales de agosto del 2025. En la jornada del 1 de septiembre del 2025, el futbolista ecuatoriano, formado en Independiente del Valle, fue anunciado como nuevo fichaje del Arsenal de Londres.

Hincapié firmó su contrato como nuevo jugador de los 'gunners' e inmediatamente después tomó un vuelo que lo lleve a Buenos Aires, para unirse a los trabajos de la Selección ecuatoriana. El jueves 3 de septiembre, Hincapié será titular ante Paraguay, en la penúltima fecha de eliminatorias.

El defensa central izquierdo utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje de despedida a los hinchas del Bayer Leverkusen. El sábado 30 de agosto, Hincapié estuvo en la banca en el partido de Bundesliga ante Werder Bremen, que terminó con un marcador igualado 3-3.

'Me voy con el corazón lleno de gratitud y el orgullo de haber defendido esta insignia con pasión y compromiso' Piero Hincapié/ defensor ecuatoriano

Bayer Leverkusen también reaccionó al adiós de 'Pierito'. A través de sus canales oficiales, el equipo de la Aspirina agradeció al futbolista por su travesía alemana:

Hincapié conocerá a sus nuevos compañeros del Arsenal, luego de jugar la doble fecha de eliminatorias, ante Paraguay y Argentina.