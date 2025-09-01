Piero Hincapié es el nuevo defensa central del Arsenal de la Premier League

Mikel Arteta, entrenador de Arsenal, y Piero Hincapié, en la firma del contrato. Es el primer ecuatoriano en incorporarse al cuadro 'gunner'

Piero Hincapié es el nuevo refuerzo del Arsenal de Inglaterra, de la Premier League. En la jornada del 1 de septiembre del 2025, en el final del mercado de fichajes de verano, el club londinense concretó la transacción con el Bayer.

Tal como se había anunciado en los días anteriores a la contratación, el Arsenal logró el préstamo del futbolista, con una obligación de compra que alcanza los USD 60 millones. La cifra se desglosa en USD 53 millones por la futura compra y USD 7 millones por el préstamo.

De esta forma, Hincapié se convierte en el primer futbolista ecuatoriano en vestir la camiseta del linajudo cuadro de los 'gunners'.

'Pierito' usará la camiseta 5 en el equipo de Mikel Arteta, según informó el Arsenal en su página web. Inmediatamente después de haber concretado su fichaje, el futbolista esmeraldeño tomó un avión para viajar a Buenos Aires, en donde está concentrada la Selección ecuatoriana, para su duelo del 4 de septiembre del 2025, ante Paraguay en el estadio Defensores de El Chaco.