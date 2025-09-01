Ecuador vs. Paraguay: Beccacece cree que la Tri puede romper la historia en Asunción

Sebastian Beccacece, DT de la selección Ecuatoriana de fútbol, ofreció una rueda de prensa en Buenos Aires, antes del partido entre la Tricolor y Paraguay.

Ecuador se enfrenta a Paraguay, por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El partido se jugará el jueves 4 de septiembre, desde las 19:30, en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción. La sede y el rival siempre han sido una molestia para la Tricolor, que nunca ganó en suelo guaraní.

En la jornada del 1 de septiembre del 2025, el técnico Sebastián Beccacece compareció en una rueda de prensa en Buenos Aires. La delegación tricolor decidió concentrar en la capital argentina para, desde ahí, viajar el miércoles 3 hasta Asunción, en un vuelo de apenas dos horas.

El entrenador se mostró optimista de un resultado positivo ante la 'Albirroja' dirigida por un viejo conocido del fútbol ecuatoriano, el profesor Gustavo Alfaro:

'Las rachas están para romperse. El partido contra Paraguay es una oportunidad para cambiar la historia' Sebastián Beccacece/ Director Técnico de Ecuador

Beccacece defendió su proceso y a los delanteros que convocó para este llamado: Énner Valencia, que prácticamente no tiene minutos en el Internacional de Porto Alegre; además llamó a Leonardo Campana y a Kevin Rodríguez.

"La responsabilidad de marcar goles no es únicamente de los centrodelanteros. En la concreción responsabilizo al equipo no hay que cargar únicamente sobre lo que puedan hacer los delanteros"

De acuerdo con el seleccionador, el partido ante los paraguayos será de muchos duelos individuales. Ecuador intentará cuidarse de los segundos balones, de la capacidad que tiene Paraguay para prevalecer en los últimos metros