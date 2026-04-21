Quinta derrota del Chelsea en Premier League y se aleja de la Champions League

Moisés Caicedo, volante del Chelsea, marca a un rival del Brighton, el martes 21 de abril, por la Premier League

El Chelsea encadenó este martes contra el Brighton & Hove Albion su quinta derrota consecutiva en la Premier League (3-0), todas ellas sin marcar un solo gol, y se aleja de la clasificación para la Liga de Campeones.

Salvo milagro, los 'Blues' no estarán el curso que viene en la máxima competición continental, lo que le puede costar el puesto a Liam Rosenior, que, pese a firmar en enero seis años y medio de contrato, lejos de mejorar al Chelsea de Enzo Maresca, lo ha empeorado.

El Brighton, que le ha superado en la clasificación y sueña con jugar en Europa por segunda vez en su historia, le desarmó desde el primer minuto, cuando Robert Sánchez sacó una mano espectacular a una volea a bocajarro de Kaoru Mitoma.

En el córner posterior a esa parada, la defensa del Chelsea fue incapaz de despejar el centro y Ferdi Kadioglu marcó el primer gol del encuentro.

No habían pasado ni tres minutos y al Chelsea ya le tocaba remar. Y no remó, el Brighton continuó desnudando las carencias de este equipo y de no ser por una salvada de Trevoh Chalobah en la línea de gol, tras un grosero error de Robert, el marcador pudo ser de 2-0 al descanso.

En la segunda mitad, pese a la entrada de Alejandro Garnacho, que al menos dio algo de desborde al equipo, el Brighton no bajó marchas y a los 56 minutos, Hinshelwood, a la contra, sentenció la victoria de su equipo.

La goleada pudo ser de escándalo, porque desde el 2-0 Robert sacó varias paradas milagrosas para frenar la sangría. Hasta que el español no pudo más y en el tiempo añadido, Danny Welbeck, sin oposición, redondeó la goleada. A sus 35 años, el delantero inglés llama a la puerta de Thomas Tuchel con trece goles en esta Premier.

En la liga, el Chelsea encadena derrotas contra el Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y Brighton (3-0). Son más de 380 minutos sin ver puerta en la Premier, desde el 4 de marzo cuando venció por 1-4 al Aston Villa.

Ha caído hasta la séptima plaza, con 48 puntos, a siete del Liverpool, que ocupa la quinta posición. Esta jornada le pueden pasar el Brentford, el Bournemouth, el Everton y el Sunderland. El Brighton, por su parte, es sexto, con 50 puntos.

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