La Selección Femenina vence a Chile 2-1 en la Liga de Naciones y la Tri festejó en Estados Unidos

La selección femenina de Ecuador logró una histórica victoria por 2-1 ante Chile en el estadio Nacional de Santiago, un resultado que enciende la ilusión de clasificar al Mundial de Brasil 2027. El partido fue seguido de cerca por los jugadores de la Selección de Ecuador que está concentrada para el Mundial 2026.

Las dirigidas por Eva Espejo mostraron una gran personalidad en territorio visitante y supieron golpear en los momentos precisos para llevarse tres puntos de oro en esta CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

En un video difundido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se pudo ver a Moisés Caicedo, Piero Hincapié, entre otros, festejar la victoria de la Tri.

El partido se abrió a los 36 minutos cuando Justine Cuadra aprovechó un error en la salida de la experimentada arquera Christiane Endler para poner el 1-0. Aunque Chile reaccionó en la segunda mitad y logró el empate definitivo a través de un cabezazo de Vaitiare Pardo al minuto 73, la Tri no bajó los brazos; apenas siete minutos después, la goleadora Nayely Bolaños selló el triunfo definitivo desde el punto penal tras una falta en el área rival.

Con este triunfazo, Ecuador suma 11 puntos y escala provisionalmente al cuarto lugar de la tabla de posiciones, superando a la propia Roja y metiéndose de lleno en la zona de clasificación.

Todo se definirá en la última y crucial jornada este próximo 9 de junio, donde el combinado nacional buscará asegurar su boleto mundialista cuando se enfrente a Argentina.

El partido tuvo de todo y se definió en momentos clave:

El primer golpe (36'): Justine Cuadra aprovechó un error en la salida de la histórica arquera chilena Christiane Endler para robar el balón y mandarlo al fondo de las redes, poniendo el 1-0 con el que Ecuador se fue al descanso.

La reacción chilena (73'): Las locales adelantaron líneas en el segundo tiempo y consiguieron empatar el encuentro 1-1 gracias a un cabezazo de Vaitiare Pardo (algunos reportes iniciales mencionaron a Mary Valencia, pero la anotación oficial fue de Pardo).

La definición (80'): Lejos de caerse anímicamente, la Tri reaccionó rápido. Tras una falta en el área, la goleadora Nayely Bolaños cobró un penal con total jerarquía para sellar el 2-1 definitivo.¿Cómo queda Ecuador en la tabla?

Con estos tres puntos de oro, la selección ecuatoriana suma 11 puntos y escala a la cuarta posición de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, superando a la propia Roja (que se quedó con 10 y ya no tiene más partidos por jugar).

Este cuarto lugar pone provisionalmente a Ecuador en zona de repechaje para el Mundial 2027. Todo se definirá en la última jornada este próximo 9 de junio, donde la Tri buscará sellar su boleto frente a Argentina. ¡Hay motivos de sobra para ilusionarse!