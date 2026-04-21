¡Enner Valencia y Michael Morales en México! 'Superman' le regaló su camiseta

¡Dos Goats en México! El delantero ecuatoriano Enner Valencia y el boxeador Michael Morales tuvieron un encuentro ameno, donde 'Superman' le regaló su camiseta. El gesto se reveló la madrugada de este martes 21 de abril del 2026.

Las imágenes fueron posteadas por Morales en su cuenta de Instagram, con la descripción de "Goat" y la etiqueta a Enner Valencia. Además, hay un video en el que se observa la entrega de la camiseta del Pachuca, equipo actual del goleador ecuatoriano, aunque este no tiene sonido.

A la publicación, que ya supera los 36.000 likes" reaccionó el boxeador ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera con unos emoticones de manos arriba.

'Superman' reaccionó a la publicación de Michael en sus historias de Instagram donde posteó una foto de los dos juntos con el mensaje: "Que bueno verte hermano, que sigan las bendiciones".

Enner Valencia y Michael Morales en la entrega de la camiseta Captura de pantalla, historias de @ennervalencia1

El gesto de Valencia con Morales muestra la unión que existe en todas las disciplinas del deporte y la identidad como ecuatorianos.