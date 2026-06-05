¿Qué pasa en El Nacional luego que el Viceministerio del Deporte no reconoció a la directiva?

El Viceministerio del Deporte de Ecuador rechazó de forma oficial la inscripción y el registro del nuevo directorio del Club Deportivo El Nacional, el cual estaba encabezado por Liliana Yunda.

La cartera de Estado notificó la decisión tras detectar inconsistencias de fondo en la documentación presentada, determinando que el proceso no cumplió con las normativas legales vigentes para validar la transición de mando en la dirigencia del cuadro militar.

La autoridad deportiva nacional detalló que el expediente adolecía de vacíos estructurales, principalmente en lo que respecta a la claridad de las actas de la asamblea general.

De acuerdo con el informe técnico, el club no especificó de manera detallada qué miembros del directorio asumieron sus funciones mediante los mecanismos de subrogación y cuáles fueron elegidos directamente por votación para ocupar las dignidades que se encontraban formalmente vacantes.

Tras recibir la notificación, Liliana Yunda se pronunció públicamente para aceptar la resolución y confirmar que acatará el dictamen sin generar disputas legales, argumentando que su intención siempre fue actuar bajo el marco de la ley.

Ante este revés administrativo, la institución del "Bi-Tri" se ve obligada a convocar a un nuevo proceso y subsanar los procedimientos internos para lograr la ansiada estabilidad y representación legal que requiere con urgencia su gestión administrativa.

Por ahora se espera que se convoque a una nueva Asamblea extraordinaria para poder elegir a la nueva directiva.