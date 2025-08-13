Botafogo pone a prueba su modo de juego 'a lo Ancelotti' ante Liga de Quito por Copa Libertadores

Alejandro Cabeza (izquierda) y Leonel Quiñónez, de Liga de Quito, celebran uno de los goles de la victoria de la 'U'

El Botafogo iniciará su camino en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, este jueves 14 de agosto del 2025 enfrentando a Liga de Quito en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro, a las 17:00.

Bajo la dirección de Davide Ancelotti, hijo del renombrado Carlo Ancelotti, el equipo brasileño pondrá a prueba un estilo de juego ofensivo e inteligente, apodado la "Ancelotti way", que promete ganar partidos y construir un proyecto sólido a largo plazo.

En el Campeonato Brasileño, la estrategia de Ancelotti está dando frutos, con el Botafogo escalando tres puestos hasta la quinta posición tras dos victorias, dos empates y una derrota. El equipo también se mantiene competitivo en la Copa de Brasil, donde enfrentará a Vasco da Gama en cuartos de final.

Sin el delantero Igor Jesús, clave en la conquista de la Libertadores anterior, Ancelotti confía en nuevas incorporaciones como el volante Danilo (ex-Nottingham Forest), el joven argentino Álvaro Montoro (ex-Vélez Sarsfield) y Arthur Cabral (ex-Benfica), quienes podrían formar parte del once titular junto a figuras como Jefferson Savarino y Alexander Barboza.

Por su parte, LDU Quito llega con Tiago Nunes como nuevo entrenador, reemplazando a Pablo 'Vitamina' Sánchez tras un inicio interino exitoso que incluyó una victoria 3-0 sobre Central Córdoba, asegurando el primer lugar del Grupo C por encima de Flamengo.

Nunes, quien dirigió al Botafogo en 15 partidos entre 2023 y 2024, debutará en la Libertadores con los ecuatorianos, apostando por un planteamiento táctico con "dos o tres volantes", según confesó el mediocampista chileno Fernando Cornejo. El equipo planea bloquear al rival y aprovechar espacios para llevarse una ventaja mínima en Río, de cara al partido de vuelta en la altitud de Quito.

El encuentro, arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán con apoyo del VAR de David Rodríguez, enfrentará alineaciones probables como la de Botafogo con John en el arco y un ataque liderado por Cabral, mientras La U alinearía a Gonzalo Valle y contaría con Carlos Gruezo y Alexander Alvarado como piezas clave.