Copa Libertadores 2026: partidos, horarios y dónde ver a los equipos ecuatorianos

En el estadio 09 de Mayo Orense SC recibe a Barcelona SC por la fecha once de la liga Ecuabet.Fotos: Carlos Maza / API

La 'Gloria eterna' entra en su etapa decisiva para los tres clubes de Ecuador. Tras una vibrante jornada de visitante, Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona SC se preparan para afrontar la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Con el liderato en juego para unos y la supervivencia matemática para otros, la agenda de esta semana marca duelos de alto voltaje, destacando la visita de Boca Juniors al estadio Monumental Banco del Pichincha, en Guayaquil, y los cruces clave en un grupo donde está apretado el ídolo del Astillero.

Por su parte, Liga de Quito afronta un desafío crucial en territorio brasileño este jueves, cuando se mida ante Mirassol por la cuarta jornada del Grupo G. Tras un inicio de fase de grupos con altibajos, el conjunto de Vitamina Sánchez necesita sumar en el estadio José Maria de Campos Maia para no perderle pisada a los líderes y mantener intactas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

Día Hora (ECU) Encuentro Estadio TV Martes 05/05 19:00 Barcelona SC vs. Boca Juniors Monumental B.P. ESPN / Disney+ Martes 05/05 19:00 U. Central (VEN) vs. IDV Olímpico UCV ESPN / Disney+ Jueves 07/05 17:00 Mirassol (BRA) vs. LDU Quito José Maria Maia ESPN / Disney+

El cuadro albo confía en la jerarquía de sus figuras y en la solidez defensiva que ha mostrado en el torneo local para frenar el ímpetu de un rival que, aunque debutante en estas lides, ha demostrado ser sumamente fuerte en condición de local. Una victoria en Brasil no solo fortalecería el aspecto anímico, sino que dejaría a los universitarios en una posición inmejorable antes de cerrar sus últimos dos

Independiente del Valle llega a esta cuarta jornada con la posibilidad clara de dar un paso firme hacia la clasificación en el Grupo F. Tras demostrar su madurez internacional en encuentros previos, el equipo de Joaquín Papa visita este martes a la Universidad Central de Venezuela con la consigna de imponer su estilo de juego asociativo y dinámico.

Con el liderato del grupo en la mira, los 'Rayados del Valle' buscan capitalizar el gran momento de sus canteranos y la experiencia de sus referentes para traerse tres puntos vitales de Carácas. Un resultado positivo en tierras venezolanas no solo consolidaría su jerarquía en el continente, sino que les permitiría encarar el cierre de la fase de grupos con la tranquilidad de depender exclusivamente de sus fuerzas para asegurar su boleto a los octavos de final.