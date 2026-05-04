Barcelona SC y Boca Juniors se enfrentan en decisivo duelo en Guayaquil por Copa Libertadores

El argentino Boca Juniors puede aprovechar este martes 5 de mayo del 2026, en Guayaquil, la desesperación y el mal momento que vive Barcelona SC en la Copa Libertadores, en procura de allanar su camino a los octavos de final por la cuarta fecha del Grupo D.

Con dos triunfos y una derrota, Boca Juniors comparte el primer puesto con el chileno Universidad Católica y el brasileño Cruzeiro, con 6 puntos cada uno, mientras Barcelona es el colista, con tres derrotas consecutivas.

En la reciente fecha de la fase clasificatoria del Torneo Apertura de Argentina, el cuadro Xeneize dio descanso a la mayoría de sus figuras pensando en el enfrentamiento del martes, pero con los que alineó derrotó por 2-1 a Central Córdoba y quedó segundo de la Zona A, con 30 puntos.

Uno de los goles lo anotó Milton Giménez, quien se perfila como la principal opción para que el técnico Claudio Úbeda reemplace al atacante paraguayo Adam Bareiro, expulsado en el partido anterior que perdió por 1-0 ante Cruzeiro, en Brasil.

Durante la actual temporada, el Boca ha soportado ausencias significativas por lesiones o suspensiones, como la reciente baja de su portero Agustín Marchesín, que se lesionó precisamente en el partido de ida que ganó por 3-0 sobre Barcelona.

La prolongada ausencia de Marchesín por rotura de ligamentos en la rodilla, se une a la de otros jugadores, pero Úbeda va encontrando las variantes que pueden dar ante Barcelona un paso determinante hacia los octavos de final.

Por su parte, Barcelona, que arrancó la disputa del actual torneo eliminando en la fase dos al Argentinos Juniors y en la tercera al Botafogo de Brasil, ha decepcionado a sus fanáticos por las flojas actuaciones y los malos resultados.

Además, en la LigaPro empató 1-1 con el colista del torneo local, el Manta.

Las críticas han apuntado contra el entrenador venezolano César Farías, los directivos y también a los jugadores; los únicos que se han salvado de las reacciones negativas son el portero venezolano José Contreras y el goleador del equipo, el argentino Darío Benedetto.

El partido se disputará en el estadio Monumental, desde las 19:00, con arbitraje del colombiano Carlos Betancur.