Cristhian Noboa renuncia a la presidencia de la Comisión de Fútbol de Emelec

El ciclo de Cristhian Noboa como directivo en la estructura administrativa de Emelec llegó a su fin muy temprano. Tras apenas unos meses de haber asumido un rol estratégico tras su retiro oficial de las canchas, el 'Zar' presentó su renuncia irrevocable al cargo de la Comisión de fútbol azul.

La noticia sacude al entorno 'eléctrico' en un momento de alta tensión institucional, dejando interrogantes sobre las discrepancias internas con la actual dirigencia y el futuro del proyecto deportivo del club para la presente temporada. Con sus declaraciones confirmó el distanciamiento con José David Jiménez, el presidente del cuadro eléctrico.

"Lo mejor que puede hacer (Jiménez) es renunciar, porque no votaron por él, votaron por mí. Él tiene que decir este lugar no es para mí, yo me regreso a la política, tú (Cristhian) quédate que sabes de fútbol", dijo el exvolante 'azul'.

La dimisión del exmediocampista no es un hecho aislado, sino que se produce en medio de una profunda crisis administrativa y financiera que ha limitado el margen de maniobra del área deportiva. Según fuentes cercanas a la institución, el descontento de Noboa radicaría en la falta de autonomía para ejecutar decisiones clave y el incumplimiento de proyectos estructurales .

Fue cuestionador con el manejo deportivo del club y la realidad en la tabla de posiciones. "Están muy relajados el entrenador (Sánchez) y los jugadores. A mí me da vergüenza, no podemos dar tres pases seguidos, puro pelotazo. ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosostros los hinchas? Yo no quería sacar a Duró y hacer más deuda... gente que nunca ha pateado una pelota me comienza a corregir, por eso prefiero evitar, doy un paso atrás y dejo las cosas tal y cómo están", dijo.

Su salida representa un golpe de autoridad que deja en evidencia la fractura entre la vieja guardia de ídolos y la actual gestión, aumentando la presión sobre la presidencia en un año donde los resultados en el campo tampoco han acompañado al equipo de sus amores.