¿Cuántas entradas hay para el Liga de Quito vs Palmeiras de semifinales de Libertadores?

Lisandro Alzugaray es uno de los jugadores más importante de Liga Deportiva Universitaria, en su exitosa campaña en la Copa Libertadores.

Liga Deportiva Universitaria se enfrentará con Palmeiras, en las semifinales de la Copa Libertadores de América. El primer partido de la serie se jugará el jueves 23 de octubre del 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 19:30.

El Rodrigo Paz estará lleno para el retorno de la 'U' a las semifinales del torneo continental, una instancia a la que Liga de Quito no llegaba desde el 2008. Los albos sacaron a la venta 27 000 boletos, de los cuales ya fueron vendidos 25 000.

Carlos Flores, gerente de Super Ticket, empresa que comercializa digitalmente las entradas, dijo en radio La Red, que los tickets para general norte, general sur baja y palcos prácticamente están agotados. Solo quedan espacios en los costados de las tribunas occidental y oriental, además de espacios de la general alta.

La dirigencia alba solicitó que el remanente de 2.000 entradas sean comercializadas de forma física, para aquellos hinchas que prefieren esta modalidad. La venta física comenzó en la jornada del martes 14 de octubre en las boleterías del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Gian Franco Allala, defensa de Liga Deportiva Universitara, es uno de los baluartes en la retaguardia de los azucenas. LDU_Oficial

Los universitarios cumplen una apretada agenda en estas semanas. El viernes 17 de octubre, Liga Deportiva Universitaria será local ante Barcelona, en la segunda fecha del hexagonal por el título, desde las 20:15.

Luego del importante juego, los universitarios se enfocarán en el partido de la Copa Libertadores ante Palmeiras. El juego de vuelta se realizará el jueves 30 de octubre del 2025, en el Allianz Parque, en Sao Paulo.