Dragonas IDV busca los cuartos de final; LDU quedó eliminada de la Copa Libertadores Femenina

Dragonas IDV dependen de sí mismas para avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026.

La fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 entra en su última jornada con una situación distinta para los dos representantes ecuatorianos.

En el Grupo B, Dragonas IDV suma cuatro puntos, luego de empatar en su debut y vencer a Universitario. Palmeiras lidera con seis unidades, mientras que Belgrano tiene un punto y Universitario todavía no suma.

Este miércoles 21 de octubre, en la última fecha, Dragonas IDV enfrentará a Palmeiras. El equipo ecuatoriano necesita al menos un empate para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Una victoria le permitiría terminar como líder del grupo.

En el Grupo C, Liga de Quito perdió sus dos partidos y permanece con cero puntos. Las Guerreras Albas cayeron ante Cruzeiro y posteriormente ante Olimpia, por lo que ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar.

Liga cerrará su participación frente a Bolívar, este jueves 22 de octubre. El conjunto boliviano suma un punto, por lo que este encuentro servirá para definir las posiciones finales del grupo.

Así están los grupos

Los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final.

Para Ecuador, la atención estará puesta en Dragonas IDV, que buscará sellar su clasificación ante Palmeiras.