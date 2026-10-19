Rosa Flores y Karen Páez, dos figuras que representan a Liga y Dragonas en la Libertadores Femenina

Rosa Flores, jugadora de Guerreras Albas, y Karen Paéz, de Dragonas IDV, sin protagonistas en la Copa Libertadores Femenina.

La Copa Libertadores Femenina 2026 tiene a Ecuador como sede y a Guerreras Albas de Liga de Quito y Dragonas IDV como sus representantes. Los dos equipos llegan al torneo después de protagonizar la final de la última Superliga y con dos futbolistas que fueron determinantes en ese camino: Rosa Flores y Karen Páez.

Son dos historias diferentes, pero con un punto en común: ambas demostraron que pueden aparecer en los momentos decisivos.

Rosa Flores, la figura que llevó a Liga a su primera Libertadores

Con 20 años, Rosa Flores se convirtió en una de las principales figuras de Guerreras Albas durante la temporada 2026.

La atacante fue determinante en las semifinales de la Superliga ante Barcelona SC. Después del empate 1-1 en Guayaquil, Liga necesitaba ganar en Quito para alcanzar la final y asegurar su clasificación a la Libertadores.

Flores respondió con un doblete. Marcó el primer gol a los 17 minutos y volvió a aparecer en el tiempo añadido para sentenciar el 2-0. Con ese resultado, Guerreras Albas ganó la serie 3-1 y consiguió, por primera vez en su historia, el boleto al torneo continental.

Aunque Liga no pudo conquistar el campeonato frente a Dragonas IDV, Flores fue elegida MVP de la final de vuelta.

La futbolista llegó a esta competencia después de representar a Ecuador en el Mundial Sub-20 disputado en Polonia, una experiencia que significó otro paso importante en su carrera internacional.

Ahora, su desafío es liderar ofensivamente a un equipo que disputa por primera vez la Copa Libertadores Femenina.

Karen Páez, la atacante decisiva de las campeonas

En Dragonas IDV, uno de los nombres propios es Karen Páez.

La atacante colombiana de 30 años fue una de las figuras de la campaña que permitió al equipo del Valle conquistar el tricampeonato de la Superliga Femenina.

Su momento más importante llegó precisamente en la final contra Liga. Dragonas había ganado 2-0 en la ida, pero Guerreras Albas remontó parcialmente la serie en la revancha con un 2-1.

Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, Páez apareció en el minuto 86. Un desvío tras una jugada de Kerly Corozo terminó convirtiéndose en el gol que le devolvió la ventaja a Dragonas en el marcador global. El 3-2 definitivo le dio al equipo su tercer título consecutivo.

Pero su protagonismo se mostró desde la semifinal ante Universidad Católica, Páez marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 3-1 que permitió a Dragonas clasificarse a una nueva final y asegurar su presencia en la Libertadores.

Dos referentes, dos desafíos

Flores y Páez llegan a la Libertadores con credenciales diferentes.

Rosa Flores representa el presente y el futuro de Guerreras Albas. Su actuación en la Superliga la convirtió en una de las figuras de Liga y sus goles fueron fundamentales para conseguir la clasificación internacional.

Karen Páez representa la experiencia decisiva de Dragonas. La atacante fue protagonista en las semifinales y marcó el gol que terminó definiendo el último campeonato ecuatoriano.

Para Flores, la misión es ayudar a Guerreras Albas a escribir el primer capítulo internacional de su historia. Para Páez, el objetivo es mantener a Dragonas IDV como uno de los equipos protagonistas del fútbol femenino sudamericano, después de que el conjunto ecuatoriano ya alcanzara las semifinales de la Libertadores en 2024.

Dos futbolistas, dos estilos y dos caminos diferentes, pero un mismo escenario: una Copa Libertadores que se disputa en Ecuador y que puede servir para mostrar cuánto ha crecido el fútbol femenino del país.