Las estrellas que iluminarán la Conmebol Libertadores Femenina 2026 en Quito

La Conmebol Libertadores Femenina 2026 desembarca en territorio ecuatoriano del 15 al 31 de octubre, convirtiendo a Quito en el epicentro absoluto del balompié de mujeres en el continente.

Un total de 16 clubes representantes de diez federaciones sudamericanas competirán por la gloria en la altitud capitalina, desplegando planteles plagados de seleccionadas nacionales, promesas consolidadas y referentes históricas de la disciplina.

El Grupo A estará encabezado por el poderoso Corinthians de Brasil, equipo favorito al título que llega respaldado por la solidez defensiva de la internacional Mariza y la visión de juego de Duda en la zona media.

La escuadra paulista medirá fuerzas en una apasionante fase inicial frente al experimentado Independiente Santa Fe de Colombia, liderado por Gabriela Huertas, así como al siempre competitivo Colo-Colo de Chile con la emblemática Yanara Aedo como estandarte ofensivo.

Por su parte, el Grupo B reunirá a las locales Dragonas IDV, vigentes tricampeonas del fútbol ecuatoriano, que confiarán la batuta de su mediocampo a la talentosa juvenil Fiorella Pico y la cuota goleadora a Karen Páez.

En la misma zona, el Palmeiras brasileño apostará a la jerarquía de Bia Zaneratto y la potencia de Amanda Gutierres para buscar el liderazgo del grupo frente a los aguerridos planteles de Belgrano de Córdoba y Universitario de Deportes.

En la llave C, las debutantes continentales de Cruzeiro saltan a la escena internacional guiadas por la descollante creatividad de Gabi Soares y el desequilibrio en el área de Byanca Brasil.

Las brasileñas compartirán grupo con las anfitrionas Guerreras Albas de LDU Quito, que debutan en el torneo continental impulsadas por el despliegue ofensivo de Cecil Aldana y la colombiana Nicoll Celis en la definición.

El Grupo D promete un choque de alto nivel técnico con el Deportivo Cali como reciente campeón colombiano, apoyado en el olfato goleador de Ingrid Guerra y las intervenciones bajo los tres palos de la juvenil Luisa Agudelo.

Las caleñas se medirán ante la Universidad de Chile, club que confía sus aspiraciones de clasificación a la potencia de Rebeca Fernández y al despliegue táctico de Fernanda Pinilla en el carril izquierdo.

Con esta impresionante constelación de figuras, la vigésimo octava edición del certamen internacional promete espectáculo, ritmo intenso y un nivel competitivo supremo en cada una de sus sedes.

Quito se prepara así para ser testigo de catorce días de fútbol vibrante, donde la destreza individual y la estrategia colectiva definirán al nuevo club reina de América.