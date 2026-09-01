Copa Libertadores Femenina 2026 en Ecuador: fechas, formato y sedes del torneo

Ecuador se convertirá en el epicentro del fútbol femenino sudamericano al albergar la Copa Libertadores Femenina 2026. Del 15 al 31 de octubre, Quito será la sede principal donde los mejores clubes de la región competirán por la gloria continental.

Esta edición adquiere una relevancia histórica para el balompié local, ya que no solo reunirá a la élite del deporte, sino que también otorgará a la representación ecuatoriana la oportunidad de disputar la corona en casa y con el respaldo de su afición.

El torneo contará con la participación de 16 clubes representantes de las diez asociaciones miembro de la Conmebol. El cupo se completa con la inclusión del campeón defensor, el club brasileño Corinthians, y una plaza adicional otorgada a la federación anfitriona.

Las delegaciones arribarán a la capital ecuatoriana a inicios de octubre para completar su preparación adaptada a la altitud de Quito, factor estratégico que promete influir en la dinámica del certamen.

Copa Libertadores Femenina 2026 Sede: Quito, Ecuador | 15 al 31 de Octubre de 2026 Fase de Grupos (Fechas 1, 2 y 3) 15 - 22 Octubre Fecha Fase Encuentro Sede Jue 15/10 Grupo A/B Corinthians vs Rival A2 Quito Vie 16/10 Grupo C/D Independiente del Valle vs Rival C2 Quito Dom 18/10 Grupo A/B Rival A3 vs Corinthians Quito Mié 21/10 Grupo A/B Jornada Definitoria A/B Quito Jue 22/10 Grupo C/D Jornada Definitoria C/D Quito Fase Final (Eliminación Directa) 24 - 31 Octubre Fecha Etapa Encuentro Sede Sáb 24/10 Cuartos 1.º Grupo A vs 2.º Grupo B Quito Dom 25/10 Cuartos 1.º Grupo C vs 2.º Grupo D Quito Mié 28/10 Semifinal Ganador C1 vs Ganador C2 Quito Sáb 31/10 3.er Puesto Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 Quito Sáb 31/10 Gran Final Ganador SF1 vs Ganador SF2 Quito

La estructura del campeonato mantendrá su formato tradicional dividiéndose en dos etapas competitivas. En la Fase de Grupos, las 16 escuadras se distribuirán mediante sorteo en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno, enfrentándose bajo la modalidad de todos contra todos a una sola rueda.

Al término de las tres jornadas iniciales, únicamente las dos mejores ubicadas de cada grupo lograrán el boleto hacia las rondas eliminatorias.

La Fase Final se caracterizará por la máxima exigencia y tensión, disputándose íntegramente a partido único desde las instancias de cuartos de final, semifinales y la gran final. No habrá margen de error para los equipos contendientes, ya que una derrota significará la eliminación inmediata del certamen.

Fase de Grupos — Libertadores Femenina 2026 Quito, Ecuador | 16 Clubes Clasificados Grupo A 🇧🇷 Corinthians A1

🇨🇱 Colo-Colo A2

🇵🇾 Libertad A3

🇻🇪 Caracas FC A4 Grupo B 🇪🇨 Dragonas IDV B1

🇧🇷 Palmeiras B2

🇦🇷 Belgrano B3

🇺🇾 Nacional B4 Grupo C 🇨🇴 Colombia 1 C1

🇧🇷 Cruzeiro C2

🇨🇱 Univ. de Chile C3

🇵🇪 Universitario C4 Grupo D 🇪🇨 Guerreras LDU D1

🇨🇴 Colombia 2 D2

🇵🇾 Olimpia D3

🇧🇴 Bolivia 1 D4

Adicionalmente, se llevará a cabo un partido por el tercer lugar para definir el podio definitivo del torneo antes de la consagración del cuadro campeón.

Como parte de los estándares de modernización impulsados por la CONMEBOL, la competición contará con la implementación integral de la tecnología VAR en todos los compromisos. Las autoridades locales y el comité organizador ultiman los detalles logísticos en los estadios de la capital para garantizar un espectáculo a la altura de las exigencias internacionales, asegurando que la Copa Libertadores Femenina 2026 sea una fiesta deportiva inolvidable.