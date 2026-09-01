Copa Libertadores Femenina 2026 en Ecuador: fechas, formato y sedes del torneo
Del 15 al 31 de octubre, Quito será la sede principal donde los mejores clubes de la región competirán por la gloria continental.
La Copa Libertadores femenina 2026
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
01 sep 2026 - 12:40
Ecuador se convertirá en el epicentro del fútbol femenino sudamericano al albergar la Copa Libertadores Femenina 2026. Del 15 al 31 de octubre, Quito será la sede principal donde los mejores clubes de la región competirán por la gloria continental.
Esta edición adquiere una relevancia histórica para el balompié local, ya que no solo reunirá a la élite del deporte, sino que también otorgará a la representación ecuatoriana la oportunidad de disputar la corona en casa y con el respaldo de su afición.
El torneo contará con la participación de 16 clubes representantes de las diez asociaciones miembro de la Conmebol. El cupo se completa con la inclusión del campeón defensor, el club brasileño Corinthians, y una plaza adicional otorgada a la federación anfitriona.
Las delegaciones arribarán a la capital ecuatoriana a inicios de octubre para completar su preparación adaptada a la altitud de Quito, factor estratégico que promete influir en la dinámica del certamen.
La estructura del campeonato mantendrá su formato tradicional dividiéndose en dos etapas competitivas. En la Fase de Grupos, las 16 escuadras se distribuirán mediante sorteo en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno, enfrentándose bajo la modalidad de todos contra todos a una sola rueda.
Al término de las tres jornadas iniciales, únicamente las dos mejores ubicadas de cada grupo lograrán el boleto hacia las rondas eliminatorias.
La Fase Final se caracterizará por la máxima exigencia y tensión, disputándose íntegramente a partido único desde las instancias de cuartos de final, semifinales y la gran final. No habrá margen de error para los equipos contendientes, ya que una derrota significará la eliminación inmediata del certamen.
Adicionalmente, se llevará a cabo un partido por el tercer lugar para definir el podio definitivo del torneo antes de la consagración del cuadro campeón.
Como parte de los estándares de modernización impulsados por la CONMEBOL, la competición contará con la implementación integral de la tecnología VAR en todos los compromisos. Las autoridades locales y el comité organizador ultiman los detalles logísticos en los estadios de la capital para garantizar un espectáculo a la altura de las exigencias internacionales, asegurando que la Copa Libertadores Femenina 2026 sea una fiesta deportiva inolvidable.
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