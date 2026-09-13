Eduardo Moscoso: el DT detrás del auge de las selecciones femeninas de Ecuador

El entrenador de la Selección de Ecuador, Eduardo Moscoso, se ha lucido con las selecciones

El estratega riobambeño Eduardo Moscoso se ha consolidado como la figura central del proceso metodológico y competitivo de las selecciones femeninas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Con una trayectoria caracterizada por la disciplina y la continuidad, el estratega ha marcado un hito en la formación de talentos jóvenes, transformando el panorama del balompié femenino tricolor mediante una estructura de trabajo a largo plazo.

Licenciado en Educación Física y máster en fútbol por la Escuela Universitaria del Real Madrid, Moscoso vinculó su carrera a los cuerpos técnicos nacionales hace cerca de dos décadas. Su experiencia abarca la preparación física en selecciones masculinas y femeninas de distintas categorías, un bagaje que posteriormente le permitió asumir con solvencia la dirección técnica y la estructuración táctica en las divisiones formativas de La Tri.

El rendimiento deportivo bajo su mando registra marcas inéditas para el balompié ecuatoriano. Moscoso ha acumulado siete clasificaciones a Copas del Mundo FIFA en diversos roles dentro de los cuerpos técnicos de la FEF, liderando de manera directa las históricas clasificaciones continentales de las selecciones femeninas sub-17 y sub-20 hacia sus citas mundiales consecutivas en República Dominicana 2024, Marruecos 2025 y Polonia 2026.

La propuesta futbolística impuesta por el entrenador riobambeño prioriza el orden defensivo, la intensidad en las transiciones y un riguroso acondicionamiento físico adaptado a las exigencias del fútbol internacional. Esta identidad de juego ha permitido competir de igual a igual contra potencias sudamericanas tradicionalmente dominantes en los torneos organizados por la Conmebol.

Más allá de los resultados en cancha, el trabajo del DT abarca un monitoreo constante del talento emergente en la Superliga Femenina y en los torneos provinciales. Su enfoque integral busca nutrir de forma progresiva a la Selección Mayor, garantizando un relevo generacional sustentable que eleve el nivel competitivo de los clubes locales e impulse la exportación de futbolistas hacia ligas extranjeras.

El respaldo otorgado por la directiva de la FEF consolida a Eduardo Moscoso como el pilar técnico del proyecto balompédico femenino en el país. De cara a los próximos retos internacionales, su gestión se perfila como la piedra angular para afirmar a Ecuador dentro del plano competitivo global y establecer bases sólidas para el desarrollo de las futuras generaciones.

El 'profe' al frente a la Tricolor

Moscoso afronta el reto de dirigir a la Selección Femenina Sub-20 de Ecuador en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. Tras haber clasificado al certamen orbital durante el Sudamericano de la categoría, el estratega riobambeño encabeza la preparación táctica y física de un plantel proyectado para competir ante las principales potencias globales.

La participación en suelo polaco consolida la trayectoria del estratega en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), registrando su séptima clasificación a Mundiales FIFA en distintas funciones y categorías. El logro representa la continuidad de un ciclo formativo que ya rindió frutos en los mundiales juveniles Sub-17 de República Dominicana 2024 y Marruecos 2025, afianzando a una generación de futbolistas bajo una misma idea de juego.

El proyecto liderado por Moscoso en el Mundial Sub-20 busca consolidar la identidad del balompié femenino ecuatoriano en la alta competencia. Basado en un juego de alta intensidad, disciplina táctica y transiciones rápidas, el cuerpo técnico trabaja en el perfeccionamiento del equipo con el objetivo de trascender la fase de grupos y dejar una base sólida para el recambio generacional de la Selección Mayor.