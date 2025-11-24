Palmeiras vs. Flamengo, gran final de Copa Libertadores ¿dónde y cuándo ver el partido?

Dos clubes brasileños se vuelven a encontrar en una final de Copa Libertadores. Palmeiras enfrenta a Flamengo, en lo que será una final de revancha, la primera fue en el 2021 y Palmeiras se llevó el trofeo tras ganar en los alargues, por un marcador de 2-1.

Ahora, se enfrentan este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú. El encuentro será a las 16:00 y se lo podrá ver por ESPN y el plan premium de Disney+.

En las semifinales, Palmeiras eliminó a Liga de Quito por un marcador global de 4-3, en una serie que se les complicó por la derrota en la ida de 3-0, pero en la vuelta el club brasileño encontró los cuatro goles en los 90´, que le dieron un boleto a la final del torneo.

Por otro lado, Flamengo eliminó en semifinales a Racing por un marcador global de 1-0. La victoria la consiguieron en el partido de ida. El tanto lo anotó Jorge Carrascal al minuto 88.

En el partido de vuelta de semis, el ecuatoriano Gonzalo Plata fue expulsado por una agresión a un jugador del equipo rival y no estará presente en el decisivo partido.

El Palmeiras de Abel Ferreira es un equipo que nunca se rinde mientras que Flamengo cuenta con experiencia, talento y hambre de revancha.

La última vez que un equipo ecuatoriano disputó una final de Copa Libertadores fue en el 2016, cuándo Independiente del Valle cayó ante Atlético Nacional.