Independiente del Valle empata con Orense en la Fecha 6 del primer hexagonal de la LigaPro

Independiente del Valle recibió a Orense en su reducto en Sangolquí y obtuvo un empate 0-0 por la fecha 6 del primer hexagonal de la LigaPro en Ecuador.

Los rayados del Valle venían tras perder su racha de invictos ante Universidad Católica que los vencieron por 2-0 en la fecha 5 del hexagonal de la Liga Pro, mientras que los de Orense, su rival de este domingo están en el extremo de la tabla clasificatoria y llegó con un empate ante Barcelona.

El partido se inició con los ataques sistemáticos del equipo local que buscó desde el minuto uno abrir el marcador, pero se encontraron con la muralla del guardameta Rolando Silva que atajó disparos llenos de peligro.

Los visitantes hicieron un juego más defensivo y en espera del error del rival, y lograron mantener su portería invicta en los primeros 45 minutos con escasas llegadas de peligro ante la portería rival en el primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo Independiente se apoderó de la posesión del balón con un 67% de dominio, pero no encontraba los espacios para hacer daño y conectar el primer tanto que abriera el marcador.

Orense se defendió hasta el último minuto y ahogó el grito de gol en Sangolquí de donde se llevó un punto para sumar 51 en la tabla.

Independiente se queda como puntero con 12 puntos de diferencia ante sus principales contendientes Liga y Barcelona en la tabla y acaricia su segundo título nacional.

