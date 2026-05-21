¡EN VIVO! Universidad Católica de Chile vs. Barcelona SC por la fecha 5 de la Copa Libertadores

Jugadores de Barcelona festejan un gol ante Mushuc Runa, en el estadio Banco Pichincha.

Este jueves 21 de mayo de 2026, Barcelona SC visita a la Universidad Católica de Chile por la Fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. El partido se disputa en el estadio Claro Arena (San Carlos de Apoquindo) en Las Condes, Santiago.

Los detalles clave para el partido de hoy:

Hora: 19:30 (Hora de Ecuador)

Fase: Fase de grupos (Fecha 5)

Árbitro/Transmisión: Canales habituales de ESPN / Disney+ para la región

El equipo dirigido por César Farías llega con una enorme obligación de sumar. En el partido de ida jugado el pasado 29 de abril en el Estadio Monumental de Guayaquil, el cuadro chileno se impuso por 1-2 con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes (Milton Céliz descontó para los toreros).

Con Boca Juniors y Cruzeiro también apretando en la tabla, Barcelona necesita rescatar puntos en Santiago para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final o asegurar el tercer puesto que otorga el cupo al playoff de la Copa Sudamericana. Por su parte, la 'U' Católica busca consolidar su liderato tras haber sumado un valioso empate sin goles ante Cruzeiro en la jornada anterior.