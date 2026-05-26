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Libertadores

Así será la agenda de los clubes ecuatorianos en Libertadores en la última fecha de fase de grupos

Liga de Quito y el Independiente están clasificados a octavos de final de Libertadores 2026. Barcelona terminó participación internacional. 

Encuentro entre Liga de Quito vs Lanús de Argentina por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz.

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Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

26 may 2026 - 15:56

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La sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se juega entre este martes y el jueves 28 de mayo del 2026. Será una jornada definitiva donde se terminan de sellar los lideratos de grupo y los pases a la siguiente ronda del torneo continental. Dos de los tres clubes ecuatorianos ya están en octavos. 

Liga de Quito y el Independiente del Valle están clasificados a octavos de final, pero solo falta definir la ubicación en sus respectivos grupos. En cambio, Barcelona ya está eliminado y no puede pelear ni el cupo a la Libertadores

Esta es la agenda detallada de los tres clubes ecuatorianos en competencia (horarios correspondientes a Ecuador):

Breve panorama de lo que se juegan:

Liga de Quito: El 'Rey de Copas' ya llega a esta última jornada con la clasificación a los octavos de final asegurada tras su triunfo ante Lanús en la fecha anterior. Recibe a los bolivianos (Always Ready) buscando consolidar su posición en el bombo de clasificados.

Independiente del Valle: Duelo de titanes en Sangolquí. Tanto IDV como Rosario Central ya están clasificados a octavos, por lo que este partido directo definirá exclusivamente quién se queda con el primer lugar del Grupo H.

Barcelona SC: Panorama difícil para el cuadro torero, que llega a Brasil ya eliminado de la Copa Libertadores y matemáticamente sin opciones de pelear el tercer lugar para ir a la Copa Sudamericana, cerrando así su participación internacional de la temporada.

Fecha Hora Partido Grupo Estadio Transmisión
Martes 26 de mayo 17:00 Liga de Quito vs. Always Ready (BOL) Grupo G Rodrigo Paz Delgado (Quito) ESPN / Disney+
Miércoles 27 de mayo 17:00 Independiente del Valle vs. Rosario Central (ARG) Grupo H Banco Guayaquil (Quito) ESPN / Disney+
Jueves 28 de mayo 19:30 Cruzeiro (BRA) vs. Barcelona SC Grupo D Mineirão (Belo Horizonte) ESPN / Disney+

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