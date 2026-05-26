Así será la agenda de los clubes ecuatorianos en Libertadores en la última fecha de fase de grupos

Encuentro entre Liga de Quito vs Lanús de Argentina por Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz.

La sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se juega entre este martes y el jueves 28 de mayo del 2026. Será una jornada definitiva donde se terminan de sellar los lideratos de grupo y los pases a la siguiente ronda del torneo continental. Dos de los tres clubes ecuatorianos ya están en octavos.

Liga de Quito y el Independiente del Valle están clasificados a octavos de final, pero solo falta definir la ubicación en sus respectivos grupos. En cambio, Barcelona ya está eliminado y no puede pelear ni el cupo a la Libertadores.

Esta es la agenda detallada de los tres clubes ecuatorianos en competencia (horarios correspondientes a Ecuador):

Breve panorama de lo que se juegan:

Liga de Quito: El 'Rey de Copas' ya llega a esta última jornada con la clasificación a los octavos de final asegurada tras su triunfo ante Lanús en la fecha anterior. Recibe a los bolivianos (Always Ready) buscando consolidar su posición en el bombo de clasificados.

Independiente del Valle: Duelo de titanes en Sangolquí. Tanto IDV como Rosario Central ya están clasificados a octavos, por lo que este partido directo definirá exclusivamente quién se queda con el primer lugar del Grupo H.

Barcelona SC: Panorama difícil para el cuadro torero, que llega a Brasil ya eliminado de la Copa Libertadores y matemáticamente sin opciones de pelear el tercer lugar para ir a la Copa Sudamericana, cerrando así su participación internacional de la temporada.