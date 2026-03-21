Deportivo Cuenca y Macará empatan 1 - 1 por la fecha 6 de la LigaPro 2026

El Deportivo Cuenca y Macará empataron 1-1 por la fecha 6 de la LigaPro.

El Deportivo Cuenca y Macará empataron 1 - 1 por la fecha 6 de la LigaPro, que se jugó este sábado 21 de marzo de 2026 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

En el escenario cuencano los 'morlacos' abrieron el marcador a los 19 minutos con un remate de Jorge Ordóñez desde el punto penal.

El partido parecía definido hasta que en el minuto 66 Federico Paz marcó para los ambateños el tanto del descuento y salvó un punto para el Macará.

El cuadro celeste llegó a la capital azuaya esperando ganar luego de un sólido desempeño y su triunfo ante el Delfín por la fecha pasada.

Con este resultado el Macará completó 10 puntos y se ubicó en segundo lugar de la tabla de posiciones. Mientras que el Cuenca suma ocho unidades y permanece en el séptimo lugar.