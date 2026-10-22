Deudas millonarias en el fútbol ecuatoriano: cifras que ahogan a Barcelona, Emelec y LDU

Barcelona y Emelec son dos de los equipos con problemas económicos

El fútbol ecuatoriano atraviesa uno de sus momentos financieros más complejos. Cuatro instituciones con mayor masa de hinchas y palmarés del país, Barcelona SC, Emelec, El Nacional y Liga Deportiva Universitaria de Quito acumulan pasivos que, combinados, superan los 120 millones de dólares.

El problema financiero pone a prueba los mecanismos de control económico implementados para garantizar la sostenibilidad de la competencia local.

Barcelona Sporting Club encabeza la nómina de pasivos en el balompié nacional, con una deuda auditada que oscila entre los 52 y 53 millones de dólares.

A pesar de los esfuerzos de la dirigencia por recortar la masa salarial y renegociar acreencias históricas, los compromisos acumulados por administraciones pasadas continúan sofocando la liquidez del 'Ídolo'.

Deudas de los Clubes del Fútbol Ecuatoriano Club Deuda / Pasivo Estimado (USD) Detalles y Situación Financiera Barcelona SC ~$53M Pasivo registrado por la directiva. Incluye créditos, deudas acumuladas y procesos en FIFA. CS Emelec ~$36M Afectado por obligaciones pendientes de sueldos, demandas y múltiples inhibiciones superadas. Liga de Quito (LDU) ~$38M Pasivo considerable pero sostenido gracias a ingresos por torneos internacionales y ventas. El Nacional ~$7M - $10M Déficit estructural que afecta su presupuesto operativo y estabilidad administrativa. Valores aproximados basados en reportes financieros oficiales de los clubes (2025/2026).

Para mitigar este impacto, la directiva ha contemplado el cambio de modelo de gestión e incluso la transición hacia una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) como alternativa estratégica para inyectar capital fresco y reestructurar sus obligaciones a largo plazo.

Por su parte, el Club Sport Emelec sostiene una deuda institucional que bordea los 37 millones de dólares, situación que derivó en una profunda crisis administrativa y deportiva.

El 'Bombillo' ha tenido que lidiar recurrentemente con demandas interpuestas ante la FIFA y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), provocando suspensiones y bloqueos en el sistema de transferencias (transfer ban).

Aunque los directivos han logrado saldar acreencias inmediatas para habilitar jugadores, el peso del pasivo global limita drásticamente la capacidad de inversión en el mercado de pases.

En la capital, Liga de Quito registra un pasivo cercano a los 31 millones de dólares. Si bien la cifra es considerable, el conjunto 'albo' ha contado con un margen de maniobra distinto gracias a los millonarios ingresos derivados de sus recurrentes participaciones en torneos de la Conmebol.

La gestión de premios internacionales, combinada con la transferencia de talentos al exterior y la liquidación de pasivos clave —como recientes compromisos tributarios con el SRI—, le ha permitido al equipo de la 'U' mantener la competitividad deportiva sin caer en la asfixia operativa de sus rivales.

Frente a este escenario, las normativas de control financiero de la LigaPro se han convertido en un factor determinante para frenar el crecimiento indeseado de la deuda.

La reglamentación restringe el gasto de los clubes a un máximo del 60% de sus ingresos netos reales para el armado del plantel profesional, sancionando a quienes sobrepasen dicho límite.

En consecuencia, los tres gigantes del fútbol ecuatoriano se ven forzados a navegar un delicado equilibrio entre las exigencias deportivas de sus hinchadas y la estricta disciplina fiscal que requiere la supervivencia institucional.