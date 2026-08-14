Barcelona y sus eliminaciones en mesa: errores administrativos que costaron caro al ídolo 

El fútbol no solo se juega en la cancha, sino también en la mesa y en los registros de habilitación. A lo largo de su historia reciente, Barcelona SC ha protagonizado episodios donde las fallas administrativas y el desconocimiento o descuido de los reglamentos opacaron el esfuerzo de sus planteles, resultando en eliminaciones directas y duras sanciones institucionales.

Uno de los antecedentes más recordados a nivel continental ocurrió durante la Copa Libertadores 2019, cuando el cuadro 'torero' enfrentó a Defensor Sporting en la fase previa. Tras lograr una valiosa victoria por 2-1 en tierras uruguayas, el festejo deportivo se desvaneció al confirmarse la mala inclusión del volante colombiano Sebastián Pérez, cuya transferencia no fue inscrita a tiempo en la Conmebol.

El fallo del Tribunal de Disciplina sudamericano fue tajante: se le otorgó el triunfo a Defensor Sporting por un marcador reglamentario de 3-0 en la ida. Pese a que Barcelona ganó el encuentro de vuelta por 1-0 en el estadio Monumental, el marcador global de 3-1 decretó la eliminación inmediata del torneo y el posterior reclamo fallido ante el TAS.

El escenario volvió a repetirse en la Copa Ecuador 2026, donde el club volvió a tropezar con la misma piedra reglamentaria. En el duelo de octavos de final frente a Liga de Portoviejo, el cuerpo técnico alineó al atacante Erick Mendoza, ignorando que el futbolista ya había actuado en la presente edición del torneo defendiendo la camiseta de Delfín SC.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo cumplir de forma estricta el Artículo 50 de su reglamento, el cual prohíbe taxativamente que un jugador actúe por dos instituciones distintas en la misma fase del certamen. La resolución anuló la victoria obtenida por BSC en la cancha, otorgó un 3-0 a favor de la 'Capira' y selló una nueva eliminación administrativa para los guayaquileños.

A estas pifias de inscripción se suma un historial de restas de puntos en el torneo local a causa de resoluciones de la FIFA y convenios de pago incumplidos a tiempo ante la FEF.

Las deudas heredadas con exjugadores y cuerpos técnicos han obligado al club a afrontar torneos con sanciones de unidades en la tabla, demostrando que la falta de rigurosidad en la gestión directiva puede llegar a ser tan perjudicial como una derrota dentro del terreno de juego.