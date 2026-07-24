Deuda de Emelec alcanza los 35 millones de dólares: claves y plan de rescate en la crisis

El Club Sport Emelec enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia institucional tras confirmarse que su pasivo total asciende a 35,82 millones de dólares.

Durante la reciente Asamblea Extraordinaria de Socios realizada en el estadio George Capwell, la dirigencia encabezada por el presidente José David Jiménez presentó el informe económico oficial, revelando que la deuda del 'Bombillo' creció cerca de 7,8 millones en los últimos dos años y medio.

El origen de este déficit responde a una combinación de préstamos bancarios, obligaciones acumuladas con proveedores y un alarmante incremento en las demandas contractuales.

Los compromisos pendientes con exempleados, extécnicos y ex jugadores triplicaron la deuda alcanzando los 3,4 millones de dólares, lo que desencadenó severas sanciones de la FIFA que impiden al club inscribir nuevos jugadores en los mercados de pases.

A pesar de la compleja asfixia financiera, la actual administración destinó 3,72 millones de dólares durante el primer semestre del año para saldar urgencias operativas. De este monto, más de 900 000 dólares se utilizaron para pagar convenios directos con exfiguras del plantel como Leandro Vega, Cristian Erbes y Aníbal Chalá, buscando levantar progresivamente los bloqueos internacionales que congelan al primer equipo.

El margen de maniobra de la institución se encuentra seriamente limitado debido al empaquetamiento de sus ingresos futuros. Los recursos provenientes de los derechos de televisión de la LigaPro (estimados en 1,2 millones anuales), junto a varios contratos de patrocinio, se encuentran retenidos casi en su totalidad para cubrir acreencias y deudas vigentes con entidades financieras.

Frente a este escenario, los socios de Emelec aprobaron por unanimidad la creación de una comisión jurídica encargada de analizar la transición del club hacia una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

Este modelo busca abrir las puertas a la inversión privada de capitales externos, presentándose como la alternativa más viable para inyectar liquidez, sanear las arcas del club y garantizar la sostenibilidad deportiva a largo plazo.